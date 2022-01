Wien

Die Vorwürfe wiegen schwer: Vier Handball-Partien der laufenden Saison sollen in Männer-Champions-League, Frauen-Champions-League sowie in der European League der Männer und der Frauen manipuliert worden sein. Das berichtete das schwedische Handballportal „Handbollskanalen“ am Sonntagabend unter Berufung auf voneinander unabhängige Quellen.

Am Montag reagierte die Europäische Handballföderation (EHF), die alle vier Wettbewerbe organisiert. „Die EHF fährt eine Null-Toleranz-Linie, wenn es um Matchfixing geht“, heißt es darin. „Matchfixing ist in keinem Sport tolerierbar, und auf der Ebene der EHF-Wettbewerbe ist es eine substanzielle Verletzung der Grundwerte der Europäischen Handballföderation, ihrer Statuten und Regeln.“

Der europäische Dachverband sehe derzeit aber keine Beweise für Spielverschiebungen in einem von ihm organisierten Wettbewerb, heißt es weiter. Gleichzeitig rief er dazu auf, Unregelmäßigkeiten und Beweise dafür auf der eigens dafür bestehenden Plattform zu melden.

„Jede Vermutung, die EHF würde das Thema nicht ernst nehmen, ist falsch“, sagte Sprecher Thomas Schöneich auf Nachfrage von KN-online. Konkretere Angaben zu den betreffenden Partien oder möglichen internen Ermittlungen wollte die EHF nicht machen, verwies auf die Unabhängigkeit der entsprechenden Organe.

EHF ruft zum Melden von Unregelmäßigkeiten auf

Wie weltweit viele Top-Ligen und Dachverbände, darunter auch die Handball-Bundesliga und der Deutsche Fußballbund, kooperiert die EHF zur Bekämpfung von Spielmanipulationen in Zusammenhang mit Sportwetten mit den Sportdaten-Analysten der Firma Sportradar. EHF-Angaben zufolge werden so mehr als 1000 Handballspiele pro Saison kontrolliert. Darunter auch alle Partien, die Handbollskanalen zufolge manipuliert worden sein sollen – das bestätigte die EHF der Plattform. Genau wie den Eingang einer Meldung über Unregelmäßigkeiten in einem European-League-Spiel, an dem ein schwedischer Klub beteiligt war. Es sei eingehend analysiert worden – mit nicht eindeutigem Ergebnis. Deshalb gebe es derzeit kein weiteres Verfahren zu dem Fall.

„In Anbetracht der genannten Vorwürfe ersucht die Europäische Handballföderation jede Person, die Meldeplattform zu nutzen, so dass im Fall von konkreten Beweisen alle möglichen Schritte unmittelbar eingeleitet werden können“, heißt es in der Stellungnahme.