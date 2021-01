Kairo

Die kurze Nacht und die Enttäuschung vom Vorabend waren Johannes Golla anzusehen, als er sich am Freitagvormittag dem Video-Medientermin stellte. Mit nahezu versteinerter Miene sprach er über die 28:32-Niederlage gegen Spanien, mit der die Deutschen aller Voraussicht nach den Viertelfinal-Einzug bei der Handball-WM in Ägypten verspielt hatten.

„Ich bin erst mal in ein kleines Loch gefallen, als ich realisiert habe, dass wir eine große Chance nicht genutzt haben. Damit muss man erst mal klarkommen“, sagte der 23-jährige Kreisläufer.

Anzeige

Das junge DHB-Team hatte im wichtigen Spiel gegen den Europameister einen Vier-Tore-Rückstand mit einem starken Start in die zweite Halbzeit wettgemacht, hatte sich selbst ein Drei-Tore-Polster erspielt, den Gegner dann aber mit überhasteten Abschlüssen und schlechten Wurfentscheidungen wieder ins Spiel gebracht und am Ende wie schon zum Ende der Gruppenphase gegen Ungarn (28:29-Niederlage) Lehrgeld gezahlt.

Aufarbeitung startete noch in der Kabine

Noch in der Kabine habe die Aufarbeitung des Erlebten begonnen, berichtete Golla. „Wir haben zusammengesessen, die ersten Worte haben Führungsspieler wie Uwe Gensheimer und Jogi Bitter gesagt. Und dann war es eher ein Dialog, jeder hat seine Gefühle preisgegeben, seine Meinung zum Spiel gesagt. Das ist es, was uns am Ende als Mannschaft weiterbringt.“

Denn viel Zeit zum Wunden lecken bleibt im Turnierverlauf nicht. Schon heute (20.30 Uhr, live im ZDF oder im Liveticker auf KN-online) steht das Duell gegen Vize-Südamerikameister Brasilien an.

Lesen Sie auch:So kommt Deutschland bei der Handball-WM doch noch weiter

Mit den Konstellationen, die rechnerisch noch den Viertelfinal-Einzug zulassen, wollte sich der DHB-Tross nicht zu ausführlich beschäftigen. „Wir wollen nicht darauf schauen, was andere Mannschaften machen“, sagte Sportvorstand Axel Kromer. „Wir müssen gucken, dass wir unsere Leistung gegen Brasilien und Polen abliefern. Wenn jeder Spieler versucht, seine Aktionen möglichst optimal zu lösen, brauchen wir uns nichts vorzuwerfen, wenn wir am Ende das vermeintliche Ziel Viertelfinale nicht erreichen.“

Torwart Wolff über eigene Leistung "tief enttäuscht"

So wollte Kromer auch nicht in die Einzelkritik am erneut schwachen Torhüter Andreas Wolff einsteigen. Vor dem Turnier als Nummer 1a von Bundestrainer Alfred Gislason auserkoren, hielt der 29-Jährige bei seinen Auftritten gegen Ungarn und Spanien nur sechs Bälle bei einer Fangquote von gerade einmal 18 Prozent und zeigte sich gestern „richtig, richtig sauer und tief enttäuscht“ über die eigene Leistung.

„Mich ärgert das kolossal“, sagte der Profi vom polnischen Liga-Primus PGE Kielce, der gegen Spanien noch vor der Pause seinen Platz im Tor für Johannes Bitter hatte räumen müssen. „Vielleicht ist es ein Zusammenspiel dieser beschissenen Situation“, vermutete er mit Blick auf seine zweimonatige Pflichtspielpause aufgrund der Corona-Pandemie. Vielleicht fehle deshalb „dieses Quäntchen Verrücktheit, dieses Quäntchen Reaktionsfähigkeit“.

Junges DHB-Team soll gegen Brasilien und Polen Erfahrung aufsaugen

Das alles will die deutsche Mannschaft nun in den beiden weiteren Hauptrunden-Spielen gegen Brasilien und Polen (Montag, 20.30 Uhr) aufleben lassen. Laut Kromer vor allem mit Blick auf die Zukunft nach der WM. „Spieler wie Sebastian Firnhaber, Johannes Golla, Moritz Preuss oder Juri Knorr erleben gerade zum ersten Mal, wie abgezockt absolute Weltklasse-Spieler jede Unaufmerksamkeit oder Abspracheprobleme ausnutzen. Aber sie steigern sich von Spiel zu Spiel. Davon wird die Mannschaft nach einer gewissen Verarbeitungszeit profitieren“, sagte er.

Golla, der neben Ex-Zebra Firnhaber derzeit permanent im Abwehrzentrum gefordert ist, konstatierte selbst: „Das Spiel hat gezeigt, dass Gegner auf europäischem Top-Niveau noch abgezockter sind als wir. Aber das ist Erfahrungssache.“

Golla : "Müsste viel Verrücktes passieren"

In den Partien gegen Brasilien und Polen sieht er deshalb die „Möglichkeit, als Team zu wachsen“. „Wir wollen uns alle jetzt wieder das gute Gefühl erarbeiten, mit dem wir angereist sind und über 60 Minuten zeigen, zu welcher Leistung wir in der Lage sind.“ Und die rechnerische Möglichkeit des Viertelfinaleinzugs offen halten. Hier bleibt Golla aber zurückhaltend: „Da müsste schon viel Verrücktes passieren.“

Von Merle Schaack, mit dpa