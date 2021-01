Kairo

Die Titelverteidiger Niklas und Magnus Landin, die sich im Viertelfinal-Krimi gegen Gastgeber Ägypten (39:38 nach Siebenmeterwerfen) weiterzitterten, dabei aber entscheidenden Anteil durch verwandelte (Magnus) und gehaltene (Niklas) Siebenmeter hatten.

Aber auch THW-Neuzugang und Turnier-Debütant Oskar Sunnefeldt könnte im Februar mit einer Medaille um den Hals zurück nach Kiel kommen. Er ist Teil der schwedischen Überraschungsmannschaft, die im Viertelfinale Katar (35:23) überrollte.

Gute Stimmung bei Überraschungs-Team Schweden

Der 22-jährige Sunnefeldt ist im Team von Nationaltrainer Glenn Solberg jedoch nur Ersatzsspieler, stand in nur drei Partien auf dem Spielberichtsbogen und kam auf knapp neun Einsatzminuten ohne Torwurf. Dennoch trägt der Rückraumspieler zur guten Stimmung in der Mannschaft bei, in der Stammkräfte wie Mikael Appelgren, Lukas Nilsson, Jesper Nielsen und Niclas Ekberg fehlen.

„Alle haben ihren Anteil. Wer auf der Bank oder der Tribüne sitzt, springt auf und feuert an“, beschreibt Rechtsaußen Valter Chrintz (Füchse Berlin) die Einstellung bei den „Tre Kronor“, die am Freitag (17.30 Uhr) auf ein ersatzgeschwächtes Frankreich (nach Verletzungen im Viertelfinale fehlen Luka Karabatic und Timothey N’Guessan) treffen.

Magnus Landin ein WM-Dauerbrenner

Die Dänen um Keeper Niklas Landin (32) und seinen Bruder Magnus (25, neben dem Schweden Max Darj der einzige Spieler, der bei dieser WM schon über 300 Einsatz-Minuten auf der Uhr hat) indes müssen sich vor allem im Angriff steigern, wenn sie am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen die routinierten Spanier bestehen wollen. „Sonst haben wir keine Chance“, sagt Nationaltrainer und Ex-Zebra (1998 bis 2004 im THW-Trikot) Nikolaj Jacobsen.

Kurios: Vor zehn Jahren gab es bei der WM in Schweden dieselben Halbfinal-Paarungen. Das Finale hieß Frankreich vs. Dänemark – und wurde erst in der Verlängerung (37:35 für Frankreich) entschieden. Es war das 31. Länderspiel für Niklas Landin, der heute zum 220. Mal zwischen den dänischen Pfosten stehen wird.