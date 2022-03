Celje/Bregenz

16 von 32 Teams haben sich bereits für die Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden qualifiziert. Und nach einer weiteren, den Play-offs im April vorgeschalteten Qualifikationsrunde dürfen sich nun noch so einige Zebras vom THW Kiel Hoffnungen auf ein Ticket zu den Titelkämpfen im Januar des kommenden Jahres machen. Ein Ticket, das Belgien zum ersten Mal überhaupt gelöst hat.

Wird es also für die bereits qualifizierten Niclas Ekberg (WM-Gastgeber Schweden), Magnus und Niklas Landin (Titelverteidiger Dänemark) sowie Harald Reinkind und Sander Sagosen (EM-Fünfter Norwegen) noch weitere Kieler Begegnungen im Januar 2023 geben? Slowenien schaffte am Wochenende den Sprung in die Play-offs. Nach einem knappen 29:28 in Italien machten die Slowenen – im Rückspiel ohne Zebra-Regisseur Miha Zarabec – mit einem 28:21 in Celje alles klar.

Österreich in den Playoffs gegen Island

Österreich tat sich weitaus schwerer: Auf ein knappes 35:33 gegen Estland in Bregenz mit acht Toren von Kapitän Nikola Bilyk ließen die Österreicher ein 27:24 in Tallinn folgen, bei dem der Kieler Rückraum-Rechtshänder fünfmal traf. Leichter wird’s in den Play-offs (13.-17. April) nicht, in denen die deutsche Mannschaft – das Hinspiel wird am 13. April (18.15 Uhr) in Kiel ausgetragen – mit Gegner Färöer ein leichtes Los erwischt hat. Denn Bilyk und Co. bekommen es nun in Hin- und Rückspiel mit Island zu tun. „Wir freuen uns auf die Möglichkeit, Island herauszufordern. Aber wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir bis zur letzten Minute fokussiert sein“, sagte Bilyk nach einer durchwachsenen Schlussphase gegen Estland.

Slowenien trifft in den Playoffs auf Serbien, Kroatien mit THW-Kapitän Domagoj Duvnjak auf Finnland, dass seinen Platz nach dem freiwilligen Rückzug der Ukraine freiwillig einnehmen konnte. Die weiteren Begegnungen lauten: Griechenland gegen Montenegro, Israel gegen Ungarn, Tschechien gegen Nordmazedonien sowie Portugal gegen Niederlande. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel ist für die WM qualifiziert. Derweil hat Handball-Zwerg Belgien die Sensation bereits perfekt gemacht. Nach einer 26:28-Niederlage gegen die Slowakei setzten sich die Belgier im Rückspiel in Hasselt mit 31:26 durch und schafften zum ersten Mal überhaupt den Sprung in die Endrunde eines großen Turniers. Denn in den Play-offs hätte Russland als Gegner gewartet, das nach dem Angriff auf die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert worden war.