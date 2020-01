Zehn Spieler vom THW Kiel im EM-Einsatz

Kiel

Vor zwei Jahren war Kroatien EM-Gastgeber, nun hofft das Team um THW-Kapitän Domagoj Duvnjak am Spielort der Vorrunden-Gruppe A in Graz auf viele kroatische Fans, die die kurze Reise auf sich nehmen und die Mannschaft von Nationaltrainer Lino Cervar vor Ort unterstützen. Gegner in der Vorrunde sind Weißrussland, Montenegro und Serbien, das Erreichen der Hauptrunde ist Pflicht für Duvnjak und Co, die seit Jahren zu den erfolgreichsten Mannschaften Europas zählen, aber eines noch nie erreichen konnten: den Europameister-Titel. 2018 schied Kroatien nach der Hauptrunde aus.

Tschechien setzt auf Pavel Horak

Beim THW Kiel ist Pavel Horak der Mann für alle Fälle in der Abwehr, und auch Tschechien kann kaum auf die Dienste des Defensiv-Spezialisten verzichten. Der gelernte Rückraumspieler ist mit 52 Treffern in vier Turnieren allerdings auch auf Platz fünf der tschechischen EM-Torschützenliste. Angeführt wird sie von Nationaltrainer Jan Filip (182), der zusammen mit dem Ex-Zebra Daniel Kubes seit 2014 an der Seitenlinie das Sagen hat. Dass die Tschechen nicht zu unterschätzen sind, demonstrierten sie zuletzt 2018, als sie durch eine 27:28-Niederlage gegen Kroatien im Platzierungsspiel auf Rang sechs landeten – die bislang beste EM-Platzierung.

Bereits 2010 war Österreich Ausrichter einer Handball-EM und erreichte damals mit dem neunten Platz die noch immer beste EM-Platzierung des Verbandes. Damals war Viktor Szilagyi, heute Geschäftsführer des THW Kiel, Anführer auf dem Feld. Heute steckt Zebra Nikola Bilyk in dieser Rolle. In der Gruppe B, in der auch Nordmazedonien und die Ukraine starten, treffen Horak und Bilyk bereits am ersten Spieltag (10. Januar) mit ihren Nationalmannschaften aufeinander.

Norwegen geht mit großen Ambitionen in die EM

Als Vizeweltmeister und Gastgeber geht Norwegen mit großen Ambitionen in die EM. Während der Kieler Halbrechte Harald Reinkind bei der WM 2019 erst als Nachrücker zum Team stieß, ist der Linkshänder, der beim THW Kiel eine starke Saison spielt, dieses Mal von Anfang an dabei. Kent Robin Tønnesen, für den Reinkind 2019 wegen eines Fingerbruchs nachrückte, zog sich Anfang Dezember einen Achillessehnenriss zu. So blieb Nationaltrainer Christian Berge die Qual der Wahl im rechten Rückraum erspart. In der Gruppe D, die wie die deutsche Gruppe C in Trondheim spielt, trifft Norwegen auf den Drittplatzierten der vorigen EM, Frankreich, sowie Portugal und Bosnien und Herzegowina.

Auf Heimspiel-Atmosphäre hofft auch Dänemark in der Vorrunden-Gruppe E im schwedischen Malmö, keine 50 Kilometer von der dänischen Haupt- und Heimatstadt der Kieler Nationalspieler Niklas und Magnus Landin entfernt. Die Weltmeister von 2019 wollen bei der EM den nächsten Schritt zum "Triple" aus Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und Olympia-Sieg machen. Dabei treffen sie auf Ungarn, Island, das auf den an der Schulter verletzten Kieler Gisli Kristjánsson verzichten muss, und Russland.

Lukas Nilsson erlebt Heimspiel

Ein echtes Heimspiel erlebt Lukas Nilsson mit Schweden in der Vorrunde in Göteborg - und ein Duell mit seinem Kieler Teamkollegen Miha Zarabec, wenn die Gastgeber am 12. Januar am zweiten Spieltag der Gruppe D auf Slowenien treffen. Als Schweden 2002 in der Heimat Europameister wurde, starteten die Tre Kronor ihren Weg zum Titel ebenfalls in der Großstadt an der Westküste. Nilsson war damals fünf Jahre alt. Inzwischen ist er mit 64 Länderspielen nach Kim Ekdahl du Rietz und Jim Gottfridsson einer der erfahrensten Rückraumspieler der Schweden. Alles andere als der Gruppensieg vor Slowenien, der Schweiz und Polen wäre für die Schweden eine Enttäuschung. Slowenien, das immer für eine Überraschung gut ist, tauschte nicht mal einen Monat vor Turnierbeginn den Nationaltrainer aus. Auf den umstrittenen Hitzkopf Veselin Vujovic folgte Ljubomir Vranjes, ehemaliger Trainer der SG Flensburg-Handewitt und derzeit beim schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad unter Vertrag. Zarabec dürfte dennoch als Spielmacher gesetzt sein.

