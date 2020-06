Szilagyi hofft auf Ausnahmeregelung

Kiel

„Was fällt unter den sehr weitläufigen Begriff Großveranstaltungen?“, fragte der 41-jährige Österreicher. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf eine weitere Grundstrategie in der Corona-Pandemie verständigt und Großveranstaltungen bis Ende Oktober verboten.

"Aber man kann heraushören, dass zwischen einer Kirmes und professionellen Sportveranstaltungen oder Konzerten unterschieden werden soll. Meiner Meinung nach hat sich da eine Tür geöffnet. Es soll nicht mehr ein Mantel ,Großveranstaltung' über alles gelegt werden, sondern solche Veranstaltungen vermieden werden, bei denen eine Kontaktverfolgung und Einhaltung von Hygienekonzepten nicht möglich ist", sagte Viktor Szilagyi gegenüber KN-online. "Das würde uns weiterhelfen, diese Frage muss zeitnah geklärt werden."

Anzeige

Einlass mit personalisierten Karten?

Beim Handball wäre, so Viktor Szilagyi, der Einlass einer noch zu bestimmenden Zahl an Zuschauern mit personalisierten Karten denkbar. Die Kontaktverfolgung ist so möglich.

Weitere KN+ Artikel

„Infektionen kann man nie und nirgendwo ausschließen. Aber Infektionsketten wären nachvollziehbar und sind so einzugrenzen“, sagte Szilagyi. Die Bedingungen für die Durchsetzung der Hygienekonzepte sieht der Geschäftsführer des THW Kiel als gegeben an.

Kein Supercup am 2. September

Einen Starttermin für die neue Handball-Saison sei laut Viktor Szilagyi derzeit nur schwer zu benennen. „Wir müssen wissen, welche Risiken auf uns zukommen. Eine Perspektive ist aber extrem wichtig. Eine Zukunft mit teilweise gefüllten Hallen sehe ich als notwendig und auch realistisch an.“

Zumindest der September als Datum für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes rückt in immer weitere Ferne. „Der Supercup wird nicht am 2. September ausgetragen“, teilte Uwe Schwenker, Präsident der Handball-Bundesliga (HBL), am Donnerstagabend mit und begegnete anderslautenden Medienberichten. Nach einer weiteren Telefonkonferenz mit den Gesellschaftern der HBL-Klubs wolle das Präsidium am Dienstag eine Entscheidung über den Saisonbeginn treffen.

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.