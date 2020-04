Handball: Saisonabbruch in Ungarn und Island

Budapest/Reykjavík

So hat der ungarische Handballverband die aktuelle Meisterschaft und den Pokalwettbewerb abgebrochen und annulliert. Laszlo Nagy, Vereinslegende von Telekom Veszprém und Vizepräsident des Ungarischen Handballverbandes MKSZ teilte in einer Mitteilung des Verbandes mit, dass man "Schaden minimieren und die Saison so schnell wie möglich in der gleichen Zusammensetzung neu beginnen" wolle.

Ungarn : kein Meister, keine Auf- und Absteiger

Für die Saison 2019/2020 gibt es keinen Meister, keine Ab- und auch keine Aufsteiger. Auch die Europapokalplätze sollen wie im Vorjahr vergeben werden. Es sollen alle Versuche unternommen werden, dass sowohl Pick Szeged wie auch Telekom Veszprém in der Champions League starten können, auch wenn dem Verband nach der aktuellen Reform nur ein fixer Startplatz zusteht.

Zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung hatten Szeged und Veszprém die Tabelle mit jeweils 38 Punkten angeführt, allerdings hatte Szeged bereits 20 von insgesamt 26 Partien absolviert, der Rivale und Abonnements-Meister vom Balaton, der auch Gegner des THW Kiel in der Königsklassen-Gruppenphase war, eine weniger.

Island : Valur Reykjavík gewinnt die Liga

Auch auf Island ist der Spielbetrieb endgültig eingestellt. Die aktuelle Tabelle der Ersten Liga, die Valur Reykjavík nach 20 von 22 Spieltagen mit 30:10 Punkten vor FH Hafnarfjördur (28:12) anführt, soll als Abschlussranking dienen.

Valur hat somit die Liga gewonnen, einen offiziellen Meistertitel gebe es laut einer Verbandsmitteilung allerdings nicht. Absteiger indes schon: HK Kopavagur und Fjölnir HK müssen den Gang in Liga zwei antreten.

