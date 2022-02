Elverum

Schnee knirscht unter Autoreifen, der blaue Himmel bildet einen extremen Kontrast zum Puderzucker, in den das kleine Städtchen Elverum gehüllt ist. Der Schnee absorbiert den Klang der Autos, es ist so friedlich hier an der Gamlebrua über den Fluss Glomma. Nichts lässt schließen auf die wohl kapitalsten Umwälzungen im norwegischen Handball der vergangenen Jahrzehnte. Es geht um den „Putschversuch“ aus Kolstad, um Gegenwehr, auch um eine europäische Statik. Es geht um Elverum und seinen Cheftrainer Børge Lund. Eine Momentaufnahme.

Elverum ist norwegischer Abonnement-Meister seit 2012

Rückblick: Im Herbst passierte Unglaubliches. Fast so, als käme der VfL Bochum daher, schnappte sich Kylian Mbappé und Toni Kroos und begänne eine Erzählung vom bevorstehenden Sturm auf den Champions-League-Thron. Der FC Bayern? Rechts überholt. Nun ist der Kleinstadt-Klub Elverum Håndball so etwas wie der THW Kiel des norwegischen Handballs – Abonnement-Meister seit 2012, Königsklassen-Kontrahent, auch in dieser Saison mit blütenreinen 40 Punkten aus 20 Spielen nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und auf Playoff-Kurs. Elverum droht, rechts überholt zu werden. Vom nordnorwegischen Klub Kolstad Håndball aus Trondheim.

Kolstad kleckert nicht. Kolstad klotzt. Kolstad macht vor Kroos und Mbappé nicht Halt. Im Sommer 2023 wechselt THW-Superstar Sander Sagosen zurück in seine Heimatstadt. Sagosens Landsleute Magnus Rød, Gøran Johannessen (beide Flensburg) folgen ihm. Top-Akteure wie Torbjørn Bergerud (Gudme), Magnus Gullerud (Magdeburg) und Janus Dadi Smarason (Göppingen) bilden schon in diesem Sommer die Vorhut. Kolstad will bis 2024 die Nummer eins Norwegens sein. Und danach noch viel mehr.

„Wir waren ja nicht immer der THW Kiel des norwegischen Handballs, sind in den letzten Jahren extrem gewachsen“, sagt Børge Lund, der noch ein Jahr in Elverum unter Vertrag steht und erst im Herbst sein Amt als Co-Trainer der Nationalmannschaft an den Nagel gehängt hat. In dieser Saison schickt sich der Klub an, zum zweiten Mal die K.o.-Phase der Champions League zu erreichen, ist attraktiv geworden für Spieler wie den Ungarn Dominik Máthé, der im Sommer zu Paris Saint-Germain wechselt. Oder Eric Johansson – den 21-jährigen Schweden hat sich der THW Kiel geangelt. Elverum ist Sprungbrett. „Und jetzt wollen wir uns stark machen, die Mannschaft in den nächsten Jahren zusammenhalten“, so Lund. Stark machen gegen Kolstad.

Schlüsselfigur in den Planungen in Elverum: Spielmacher Tobias Grøndahl (re.). Quelle: Sascha Klahn

Kolstad, das „mit anderen Waffen kämpft“ (Lund), das seinen Etat von 18 auf 60 und langfristig auf 100 Millionen Kronen (rund 10 Millionen Euro) erhöhen will – das zwei- bis zweieinhalbfache von Elverum. Superstar Sagosen, der in Kiel für kolportierte 40 000 Euro netto im Monat spielt, soll Gerüchten zufolge rund zehn Millionen Kronen im Jahr verdienen. In Elverum ließen sich davon fast die gesamten Spielergehälter finanzieren. Hinter Kolstad steht der Lebensmittelriese „Rema 1000“. Hinter Elverum steht eine breite Basis, eine langsam gewachsene Tradition.

Lund erinnert an die Bundesliga, an Emporkömmlinge wie den HSV oder die Rhein-Neckar Löwen. Der 42-Jährige weiß, wie Feindbilder entstehen, kennt beide Seiten, spielte für den THW (2007-2010) und die Löwen (2010-2012). „Wir sind einverstanden mit der Konkurrenz, wollen es Kolstad so schwer wie möglich machen. Für die Liga und das Interesse von außen ist das Projekt Kolstad optimal. Und wir wurden so gezwungen, unsere nächsten Schritte einfach schneller zu machen.“ Gemischte Gefühle. „Man muss ja nicht jeden Gegner mögen“, sagt Lund und lacht.

Der Sagosen Elverums heißt Tobias Grøndahl. Die Klub-Verantwortlichen konnten den 21-jährigen Spielmacher bis 2024 binden. Aber in Elverum verpflichtet man keinen Gullerud, keinen Rød. Dort heißen die Transfers Kassem Awad (HK Malmö) oder Andreas Haugseng (Nærbø IL). Spieler, die früher womöglich nicht in das verschlafene Nest irgendwo zwischen Oslo und Lillehammer gekommen wären. Zu klein die Liga, zu klein die Chance auf Europa. „Aber jetzt haben wir den Vorteil, dass wir Champions League spielen. Und als nächstes wollen wir schaffen, dass die Spieler länger bleiben, Elverum nicht mehr nur als Sprungbrett sehen“, so Lund. Gewiss, es wäre „keine Katastrophe“, mal ein oder zwei Jahre nur European League zu spielen. „Aber wir wollen es mit allen Mitteln verhindern. Der Druck liegt in Kolstad. Jeder Gegner wird das Duell mit ihnen als Höhepunkt sehen. Sie müssen den Druck erst lernen.“

Und wer weiß schon, wie lange es dauert, bis die Geldgeber oben im Norden ihre Lust verlieren. In Paris und Veszprém haben auch zig Millionen Euro bisher nicht zu einem Sieg in der Champions League geführt. Offen ist bislang, ob Nationaltrainer Christian Berge als Coach in Kolstad übernimmt. Heißester Anwärter auf die Nachfolge wäre ein gewisser Børge Lund, Trainer in Elverum. Ein kleiner Klub im Schnee, der vielleicht demnächst rechts überholt wird. Vielleicht aber auch nicht.