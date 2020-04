Die Ligen in Europa ruhen

Kielce/Celje

In Polen wurde KS Vive Kielce mit dem Ex-Zebra Andreas Wolff ebenso zum Meister gekürt und der aktuelle Tabellenstand gewertet wie in Slowenien. Hier darf RK Celje nach 21 von 22 Spieltagen seinen 24. Meistertitel feiern. Die Liga wird in der kommenden Saison von zwölf auf 14 Mannschaften aufgestockt.

Saison in Österreich und der Schweiz annulliert

Keinen offiziellen Meister wird es indes in den Niederlanden geben. Das Startrecht für den Europapokal wird anhand der Tabelle in der regulären Saison verteilt. Auch die direkten Startplätze für das Achtelfinale des kommenden Pokalwettbewerbs werden anhand der Endtabelle der regulären Saison vergeben. Drastisch auch der Ausgang in der HLA in Österreich. Hier gab der Österreichische Handballbund bekannt, dass es keinen Meister, Pokalsieger sowie keine Auf- und Absteiger geben werde. Auch in der Schweiz wird die abgebrochene Erstliga-Saison annulliert.

Kein offizieller Meister in Schweden

Auch in Schweden verzichtet der Verband auf einen offiziellen Meister, die Play-offs sind abgesagt. Alingsås HK wird lediglich als Sieger der Hauptrunde ausgezeichnet. Für die Vergabe der Europapokalplätze wird die aktuelle Tabelle nach 31 von 32 Spieltagen herangezogen. Die Liga wird auf 15 Mannschaften aufgestockt. In Norwegen ist Elverum Håndball erneut Meister. Auch die Europapokalplätze werden nach dem aktuellen Tabellenstand vergeben. Teams, die noch rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt hatten, müssen nicht absteigen.

