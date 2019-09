Kiel

In der Vorsaison retteten sich sich Pfälzer durch beeindruckende sieben Punkte aus den letzten vier Saisonpartien – darunter ein sensationeller 29:26-Erfolg bei den Rhein-Neckar Löwen. Jetzt starten die Eulen das Projekt „Wunder 3.0“, werden wieder gegen den Abstieg kämpfen und setzen dabei auch auf die Jugend.

Eulen-Keeper Tomovski bringt Champions-League-Erfahrung mit

Den Abgang von Spielmacher Alexander Feld nach Wetzlar soll Dominik Mappes ( HC Erlangen) kompensieren. Große Hoffnungen liegen auch auf den U21-Nationalspielern Jannik Klein ( FC Barcelona) und Max Neuhaus ( SC Magdeburg; beide Jahrgang 1999). Über Champions-League-Erfahrung verfügt der neue Keeper Martin Tomovski (Metalurg Skopje), der die Lücke nach dem Weggang von Matej Asanin ( RK Zagreb) schließen soll. Auf den Pädagogen Matschke, der an zwei Tagen in der Woche Sport und BWL an der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen unterrichtet, wartet also wieder ein gehöriges Stück Arbeit als Handball-Coach.

Jicha : "Müssen wieder unseren Rhythmus finden."

Die hat THW-Chefcoach Filip Jicha nach der Rückkehr am Sonntag aus Saudi-Arabien ausnahmsweise erst am Montagabend mit dem Abschlusstraining fortgesetzt. „So können meine Spieler wenigstens zweimal ausschlafen. Wir haben zehn Tage nicht trainiert, hatten aber super Spiele in Dammam. Die Woche hat viel Spaß gemacht, aber jetzt müssen wir wieder unseren Rhythmus mit Training und Krafttraining für den Alltag mit Bundesliga und Champions League finden“, sagt der 37-Jährige. Schritt eins: „Die Aufgabe Ludwigshafen mit Respekt angehen, auf uns schauen, keine Ausreden“, so der Tscheche, der an das Spitzenspiel beim SC Magdeburg am Sonnabend (18.10 Uhr) noch keinen Gedanken verschwendet. Jicha warnt trotz der makellosen Bilanz von elf Siegen in elf Spielen gegen die Pfälzer: „Die Eulen kommen über Emotionen und die Abwehr ins Spiel.“

