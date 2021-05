Kiel

Schleswig-Holsteinische Kontrahenten, Nordrivalen zwischen den Meeren. Mitunter waren es nur Tore, die den Ausschlag gaben. Und wenn sich jemand mit Foto-Finishes, Thriller-Endspurten und Kopf-an-Kopf-Rennen im Titelkampf auskennt, dann der THW Kiel. Ganz am Anfang, in den Achtziger Jahren, hatten die Zebras allerdings noch das Nachsehen. Ein Streifzug durch die Handball-Geschichte.

Die Achtziger

Die Vizemeisterschaft in der Saison 1982/83 schmerzt noch nicht so sehr. Am Ende liegt der von Petre Ivanescu trainierte VfL Gummersbach (36:12 Punkte) mit Erhard Wunderlich, Heiner Brand und Co. nur zwei Punkte vor dem THW Kiel (34:14). Schlimmer ist der verpasste Titelgewinn in der Spielzeit 1984/85.

Keine Mannschaft steht über die 26 Spieltage hinweg so oft an der Spitze wie der THW Kiel (zwölfmal), keine Mannschaft erzielt mehr Tore (577). Und doch sichert sich der VfL Gummersbach (41:11 Punkte) mit einem Zähler Vorsprung vor dem THW Kiel seinen zehnten Meistertitel.

Die Zebras besiegen am letzten Spieltag die SG Wallau/Massenheim mit 30:20, doch die Oberbergischen zittern sich mit einem 17:16-Erfolg bei TuRU Düsseldorf ins Ziel. Zu schwer wiegt der 21:13-Sieg der Gummersbacher im direkten Duell am 23. Spieltag.

163 Treffer hat Uwe Schwenker in dieser Spielzeit für den THW gefeiert. Doch ganz besonders erinnert sich der ehemalige Linksaußen mit der Rückennummer 14 an eine andere Szene. Denn in Düsseldorf hat der TuRU-Halblinke Radisav Pavicevic den Ausgleich in letzter Sekunde in der Hand. „Der ,Hexer’ Andreas Thiel im VfL-Tor war schon in der falschen Ecke“, erinnert sich Schwenker. Doch der Ball springt an die Hacke des Hexers. Gummersbach ist Meister.

Die Neunziger

Jetzt kommt auch die SG ins Spiel, entpuppt sich beim fulminanten „Raubzug“ der Zebras mit den Meisterschaften 1994, 1995, 1996, 1998 und 1999 als scharfer Widersacher. 1993/94 schnürt der heute 62-jährige Schwenker – mittlerweile Manager der Zebras – unter Trainer Noka Serdarusic noch einmal für zwei Begegnungen seine Handballschuhe. „Das war die erste Meisterschaft nach 31 Jahren Abstinenz. Die Feierlichkeiten“, so Schwenker, „dauerten eine Woche.“

In der Saison 1995/96 setzt sich der THW nach dem zwölften Spieltag an die Tabellenspitze – und gibt sie bis zum 30. und letzten Spieltag nicht wieder her. Kiel 44:16 Punkte, Flensburg, das zwei Wochen zuvor mit 22:36 in Wallau/Massenheim gepatzt hat, 42:18 Punkte. So geht es Schlag auf Schlag weiter.

1997/98 muss sich der THW Kiel (41:15 Punkte) des TBV Lemgo (40:16) erwehren, kann sich sogar ein 20:25 in Dormagen am letzten Spieltag erlauben. Ein Jahr später sitzt wieder die SG Flensburg-Handewitt dem THW Kiel im Nacken.

Oder umgekehrt ? Nach 26 (von 30) Spieltagen liegen die Flensburger vorn, haben dann im direkten Duell in Kiel mit 19:24 das Nachsehen. Goran Stojanovic verrammelt den Kieler Kasten, Youngster Henning Siemens sorgt für die wichtigen Tore, die SG erleidet ein Ostseehallen-Trauma, muss noch fünf Jahre auf die erste Meisterschale der Vereinsgeschichte warten. Der THW ist Meister!

Drama, baby!

Und bleibt es auch ein weiteres Jahr später. Saison 1999/2000, 34 Spieltage sind absolviert: THW 52:16 Punkte, SG 52:16 Punkte, die Tordifferenz muss entscheiden. Drama, baby ! Am vorletzten Spieltag gerät der THW mit 24:29 beim TV Großwallstadt ins Straucheln. Doch es reicht. Die Kieler stehen am Ende um 17 Tore besser da als die Nordrivalen. „Jede Meisterschaft war besonders“, sagt Klaus-Dieter Petersen. Und der 52-Jährige – heute THW-Nachwuchskoordinator – muss es wissen, feierte er doch in seiner Zeit beim THW Kiel (1993-2005) acht Meisterschaften an der Förde.