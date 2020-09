Holt der THW Kiel André Gomes aus Porto?

Kiel

Durch die Verletzung von Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) aus dem Trainingslager fehlt dem THW Kiel auf der Königsposition im linken Rückraum derzeit ein Mann.

Auf Nachfrage von KN-online wollte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi die Personalie André Gomes nicht kommentieren. Der Österreicher bestätigte nur, dass der THW Kiel weiterhin auf der Suche nach einem Ersatz für Nikola Bilyk ist. „Wir werden auf den Ausfall von Niko reagieren“, sagt er. „Wir sondieren den Markt. Der Zeitpunkt ist nicht ideal, aber wir wollen auch keinen Schnellschuss. Alle Rahmenbedingungen müssen passen.“

Bilyks Verletzung ist für den THW Kiel besonders schmerzhaft, weil der Klub erst kurz vor dem Start der Vorbereitung Lukas Nilsson die Freigabe für den Wechsel zu den Rhein-Neckar Löwen erteilt hatte. Nun fehlt der Schwede als Backup im linken Rückraum.

Der 22-jährige André Gomes ist portugiesischer Nationalspieler und trug bei der Europameisterschaft im Januar 13 Tore zur bis dato besten Platzierung der Nation bei einer EM bei. Im Spiel um Platz fünf unterlagen er und seine Landsmänner Deutschland mit 27:29.

Gomes gilt als großes Talent auf der Königsposition

In der Handball-Welt gilt der 1,92-Meter-Mann, der mit seiner Athletik besticht, als eines der vielversprechendsten Talente auf der Königsposition. Mit dem FC Porto sammelte er zunächst zwei Jahre internationale Erfahrung im EHF-Cup, ehe die vom Schweden Magnus Andersson trainierte Mannschaft den Sprung in die Königsklasse schaffte und mit Siegen gegen Kielce, Montpellier, Vardar Skopje und nicht zuletzt im Wohnzimmer des THW Kiel für Furore sorgte. Zum 28:27-Sieg der Portugiesen in der damaligen Sparkassen-Arena steuerte Gomes drei Tore bei.

Die Trainer der Champions-League-Klubs nominierten Gomes, der für Porto in der 14 Königsklassen-Partien 47-mal traf, für die Fan-Wahl zum besten jungen Spieler der Champions-League-Spielzeit - die der Portugiese anschließend gewann. Im Februar vor Ausbruch der Corona-Krise verlängerte er seinen damals bis 2021 datierten Vertrag mit dem portugiesischen Rekordmeister bis 2023. Aus Klub-Kreisen in Porto ist nun zu hören, dass Gomes mit einem europäischen Top-Verein in Kontakt steht.

2019 wurde Gomes mit dem FC Porto portugiesischer Meister. Auch in der abgebrochenen Corona-Saison stand Porto sicher an der Tabellenspitze, der Verband entschied sich jedoch, keinen Meister zu küren.

