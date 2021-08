Graz

Eines darf ein Physio beim Handballmeister THW Kiel nicht sein: Langschläfer: Noch bevor Teambetreuer Michael Menzel die Weck-Anrufe für die Mannschaft startet, beginnt der Arbeitstag der medizinischen Abteilung im Trainingslager in Graz.

Am Donnerstag galt ihr erster Gedanke nach dem Weckerklingeln um 7.30 Uhr Sven Ehrig. Der 21-jährige Rechtsaußen war beim 46:28-Testspielsieg gegen eine Steirische Auswahl am Vorabend umgeknickt – finale Diagnose: Kapselanriss mit Bänderanriss. Bis nach 23 Uhr arbeiteten die Physios gegen die drohende schmerzhafte Schwellung an, stellten am Morgen fest: Es hat sich gelohnt. „Ich werd’s überleben“, sagt Ehrig, der Glück im Unglück hatte, voraussichtlich nur bis zu 14 Tage ausfallen wird. Vielleicht verpasst er nicht mal ein Pflichtspiel. „Ein Einsatz im Supercup (4. September, d. Red.) scheint nicht ausgeschlossen“, sagt Mannschaftsarzt Dr. Detlev Brandecker.

Sprunggelenk-Tapes vor jedem Training

Doch Ehrigs Körper ist nicht der einzige, der schon vor der ersten Trainingseinheit des Tages die kundigen Hände der Physios Stephan Lienau und Markus Engelmann oder von Osteopath Jan Bock braucht. Wenn Handball oder eine andere Belastung mit Körperkontakt oder schnellen Richtungswechseln auf dem Programm steht, müssen noch im Hotel sieben Sprunggelenke getaped werden. Das Tape soll Gelenk und Bänderapparat bei vorgeschädigten Spielern Stabilität verleihen und so das Verletzungsrisiko senken.

9.55 Uhr: Ankunft an der Halle. Sofort wird die Eismaschine in Betrieb genommen. Für den Fall der Fälle zum Kühlen von Blessuren. Aber auch, um das Eisbad vorzubereiten, in dem die Spieler nach dem Training in auf acht Grad heruntergekühltes Wasser eintauchen – zur schnelleren Regeneration. Bis zu drei große Kisten Eis sind dazu nötig.

Anschließend steht das „Team ums Team“ bereit, falls ein Zebra eine akute Behandlung braucht. „Wenn jemand umknickt, sich den Finger auskugelt oder ähnliches sind wir da, um möglichst schnell dafür zu sorgen, dass er wieder trainieren kann“, erklärt Lienau.

Sparringsparter bei den Aufwärmspielen

In Graz sind die drei bislang jedoch auf der Platte meist in anderer Funktion gefordert. Ob als Aufbauhelfer, zum Punkte zählen bei den Aufwärmspielen – und auch mal zum „Auffüllen“ bei ungerader Spieleranzahl. Lienau, der den Leistungssport aus dem Hochsprung kennt, hat auch auf dem Feld keine Berührungsängste mit den Profis. „Die hauen nicht voll auf mich drauf. Aber sie wollen eben auch nie einen Punkt abgeben, das ist ihre Mentalität“, sagt er und zeigt einen blauen Fleck am Arm.

Nach dem Training wird Lienau vom Sparringspartner zum Chef. Einige Spieler melden sich, bitten um einen Behandlungstermin. Einer für Ehrig ist sowieso fest eingeplant. Nach dem Mittagessen um 12.45 Uhr geht die erste Schicht im Physio-Zimmer des Hotels los. Noch sind die drei Liegen nicht restlos ausgebucht – die meisten Spieler legen sich nach dem Essen lieber erst einmal hin.

Begehrte Abendtermine

Die Abend-Termine sind begehrter. Denn die Zeit bis zur zweiten Einheit des Tages ist knapp bemessen. Einzelgespräche mit dem Trainerteam, Interview-Termine, um 15.30 Uhr startet der nächste Weckruf. Anschließend gibt es ein Meeting mit Kaffee, um 16.45 Uhr rollt der Bus – inklusive neu getapeter Sprunggelenke – wieder Richtung Halle.

Nicht nur ihre medizinischen Fähigkeiten sind im Trainingslager der Handballer gefragt.

Und während die Spieler nach der Nachmittags-Einheit, die zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr endet, und dem Abendessen um 20 Uhr in den Feierabend-Modus mit Tischtennis, Spielen und Telefonaten mit der Heimat übergehen, geht für das Mediziner-Team die intensivste Phase des Tages los. „Wenn man sich nach der letzten Trainingseinheit kaum noch bewegen kann und dann hier eine halbe Stunde Massage bekommt, fühlt man sich hinterher wie neu geboren“, sagt Kreisläufer Patrick Wiencek, der täglich vorbeischaut.

Vertrauens- und Respektsperson in einem

Lienau, Engelmann und Bock treffen nicht nur die richtigen Druckpunkte, sondern auch stets den richtigen Ton. „Man muss eine Vertrauensperson sein, denn die Spieler müssen manchmal einfach über gewisse Sachen reden“, sagt Lienau. „Aber gleichzeitig muss man sich abgrenzen, darf nicht zu sehr zum Freund werden, sondern muss auch Respektsperson bleiben.“

Das gelingt, Kapitän Domagoj Duvnjak deutet scherzhaft an, die Hoheit über Jan Bocks Akupunkturnadeln übernehmen zu wollen. Doch als Bock sich damit an der Schulter von Philipp Wäger zu Schaffen macht, steht außer Frage, dass nun Konzentration nötig ist.

Trotzdem ist immer Zeit für einen Plausch. Und so schauen auch Spieler vorbei, die gar keine Behandlung brauchen. Da werden die Vorteile von Tee- oder Kaffee-Konsum diskutiert, Sport-Ergebnisse und Spieler-Transfers besprochen, lustige Videos herumgereicht. „ein guter Ort, um sich aufzuhalten“, findet Wiencek. Allerdings nicht länger als bis Mitternacht, dann ist auch im Herzstück des Zebra-Hotellebens Feierabend – damit die Spieler genug Schlaf bekommen.