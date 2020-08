Kiel

Viele Foto- und Filmaufnahmen standen zu Beginn der Vorbereitung für die Handballer des THW Kiel auf dem Programm. Bei dieser Gelegenheit streiften sie – auch wenn der Start des Spielbetriebs noch ein gutes Stück entfernt ist – auch ihre neuen Trikots bereits testweise über. Vor allem für Neuzugang Sander Sagosen ein besonderes Gefühl, muss der Norweger sich doch an eine neue Nummer gewöhnen – oder auch nicht, denn der „5“, mit der er auflaufen wird, fühlt er sich bereits eng verbunden.

Møllgaard belegte die "5" in Paris

Erstmals trug er diese Nummer im Jahr 2014, als er in die dänische Liga zu Aalborg Håndbold wechselte. Zuvor in Haslum war er noch mit der „7“ aufgelaufen. Auch in der Nationalmannschaft trägt Sagosen die „5“. Bei seinem letzten Verein Paris St. Germain war sie jedoch fest an Henrik Møllgaard vergeben. Sagosen musste also auf die Nummer 10 ausweichen.

Bei den Zebras ergatterte der 24-Jährige seine Lieblingsnummer zurück – und ist sich der Historie dieser Nummer beim THW Kiel durchaus bewusst: „Unter anderem hat Kim Andersson in Kiel mit der ,5’ gespielt. Ein großer Name mit einer großen THW-Geschichte. Auch deswegen ist die ,5’ eine gute Wahl“, findet er. Der Rückraumspieler hat sie aber vor allem aus ästhetischen Gründen zu seiner Lieblingsnummer auserkoren: „Ich finde, mein Name und die Nummer passen gut zusammen“, sagt er.

Bundesliga-Trikot ab sofort erhältlich

Davon können die THW-Fans sich nun auch selbst ein Bild machen. Denn ab sofort gibt es das neue Bundesliga-Trikot der Zebras zu kaufen. Ganz schlicht in Schwarz (auswärts) oder Weiß (Heim) kommt es daher. Wer genauer hinsieht, kann aber einige Details entdecken: Den Nackenbereich ziert ein „Rekordmeister“-Schriftzug, die Heim-Version trägt im Kragen den Schriftzug „weiße Wand“, beim Auswärtstrikot steht an gleicher Stelle „Wir sind Kiel“.

Das neue Trikot ist ab sofort und vorerst exklusiv in der THW-Fanwelt (Ziegelteich 30, Kiel) und unter www.thw-fanshop.de erhältlich und kostet 68,90 Euro (Spielerflock kostet extra) in der Erwachsenen- und 48,69 Euro in der Kinder-Edition. Die THW-Fanwelt hat montags bis mittwochs sowie freitags von 10-15 Uhr und donnerstags von 13-18 Uhr regulär geöffnet. Zusätzlich zu diesen Tagen öffnet die sie am 8. und 15. August auch samstags von 10-15 Uhr ihre Türen für den Verkauf von Trikots und Fanartikeln sowie zur Trophäenschau.

