Zwei Corona-Fälle in der Mannschaft des THW Kiel drohen den Handball-Meister ausgerechnet in der heißesten Phase der Saison jäh auszubremsen. "Das ist genau das, was wir unter allen Umständen vermeiden wollten", sagt Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Wie es jetzt bei den Zebras weitergeht, lesen Sie hier.