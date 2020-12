Zwei Corona-Fälle in der Mannschaft des THW Kiel drohen den Handball-Meister ausgerechnet in der heißesten Phase der Saison jäh auszubremsen. Eine Hiobsbotschaft für die Zebras. "Das ist genau das, was wir unter allen Umständen vermeiden wollten", sagt Geschäftsführer Viktor Szilagyi.