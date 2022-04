Der DHB-Pokal ist der einzige Titel, der Filip Jicha in seiner Sammlung als Cheftrainer des THW Kiel noch fehlt. Vor dem Final Four am Wochenende erklärt er, warum es für ihn in Hamburg keinen Favoriten gibt und warum die Halbfinal-Pleite gegen Lemgo in der Vorbereitung auf die Neuauflage nur eine Nebenrolle spielte.