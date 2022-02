Kiel

Manche Zahlen muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zum Beispiel diese: 70. 70 Prozent der Würfe des THW Kiel fanden in der ersten Halbzeit des Champions-League-Sieges über Montpellier HB (35:26) am Mittwoch ihren Weg ins Tor der Franzosen. Noch beeindruckendere 78 Prozent waren es im fast perfekten ersten Durchgang beim 29:26-Sieg in Hannover – Werte deutlich über dem Kieler Schnitt von 65 Prozent in der laufenden Saison.

Sie sind Ausdruck des Zebra-Flows, den sich die Mannschaft trotz schwierigen Jahresstarts mit insgesamt zehn Corona-Fällen im Team, Ausfällen im Trainer- und Betreuer-Stab und Auswärts-Marathon erarbeitet hat.

Dabei spielt ein Mann eine Hauptrolle, von dem man das nach der ersten Saisonhälfte nicht unbedingt erwartet hätte: Nikola Bilyk. Der 25-Jährige, dessen Weg zurück sich nach langer Verletzungspause als steinig erwies. Dessen Vertragsverlängerung bei den Zebras auf der Kippe stand. Der dann doch bis 2024 unterschrieb und nun seine angestammte Position im linken Rückraum verließ, in den vergangenen sechs Spielen auf der Spielmacherposition begann. Dort, wo sonst Kapitän Domagoj Duvnjak oder Miha Zarabec walten, die nach der EM-Pause allerdings angeschlagen kürzer treten mussten.

Doch dass Bilyk nun in der Mitte auftaucht, hatte Trainer Jicha schon vorher geplant, wie er nach dem Sieg über Montpellier verriet. „Ich habe Ende Dezember gemerkt, dass Niko auf der halblinken Position nicht so gut reinkam. Also wollte ich ihm einen anderen Spielraum geben, ihn nicht unter Druck irgendwo reinpressen, sondern ihn besser in unsere Spielweise einbauen“, erklärt der 39-Jährige.

Die basiert wie bei den meisten internationalen Top-Teams auf viel Tempo im Angriff und dem Ziel, den Schützen möglichst frei und mit möglichst geringem Abstand zum Tor in Wurfposition zu bringen. Dazu braucht es vor allem Bewegung, Dynamik. Qualitäten, für die der Österreicher schon stand, als er als 18-Jähriger seinen ersten Vertrag mit dem THW Kiel unterzeichnete.

Und nun erweist sich Jichas Idee als kluger Schachzug. Bilyk trifft von der Mittelposition (Jicha: „Das ist ein etwas anderes Bewegungsfeld, und im modernen Handball ist für mich jeder Spieler ein Regisseur“) nicht nur selbst häufiger. Er produziert auch Kreis-Anspiele wie am Fließband. „Mit Niko schaffen wir es, andere Möglichkeiten zu kreieren, weil er so athletisch ist“, sagt Jicha und lobt: „Es gefällt mir, was er da macht.“

Bilyk selbst will kein großes Aufheben um seine neue Rolle machen. „Es ist etwas länger her, dass ich auf der Mitte gespielt habe, aber man gewöhnt sich recht schnell daran. Ich versuche, zu lernen und das Beste draus zu machen.“

Sagosen: „Niko macht uns noch gefährlicher“

Der 1,98-Meter-Mann ist allerdings nicht der einzige Kieler, der derzeit vor Spielwitz sprüht. So streut Miha Zarabec immer häufiger beeindruckende No-Look-Pässe ein, erzwingen die Zebras auch wenn ein Angriff nicht wie geplant verläuft, oft noch gedankenschnell eine Wurfchance. „Wir spielen gerade einen richtig guten Handball“, sagt auch Sander Sagosen, der gut mit Bilyk als Nebenmann harmoniert. „Wir spielen gut zusammen. Niko ist noch ein bisschen mehr Werfer als Dule (Domagoj Duvnjak, d. Red.) oder Miha. Das macht uns noch gefährlicher.“

Trainer Jicha betont gleichzeitig den Wert von Zarabec und Duvnjak für das Kieler Spiel. „Miha ist ein sehr wichtiger Spieler und auch auf der Bank immer mit allen im Gespräch. Wenn er auf dem Feld ist, ist unser Spiel sehr auf ihn zugeschnitten. Und Dule ist ein unglaublicher Crunchtime-Spieler und ebenfalls enorm wertvoll, auch wenn er jetzt ein bisschen weniger gespielt hat.“

So hat der THW Kiel inmitten seiner größten Personal-Krise der Saison eine ganz neue Angriffs-Facette hinzugewonnen. Frei nach dem Sagosen-Motto, das dieser auch nach dem Triumph am Mittwoch wiederholte: „Man muss immer mehr wollen.“