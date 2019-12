Rune Dahmke: "Ich war geflasht"

Kiel

Wie haben Sie den Moment auf dem Spielfeld erlebt, als die Vertragsverlängerung bis 2022 bekanntgegeben wurde und 10285 Fans Ihren Namen skandiert haben?

Rune Dahmke: Dass ich das erlebt habe, ist schon eine Weile her. Ich war also ein bisschen aufgeregter als sonst. Ich bin einfach unglaublich froh, dass es jetzt raus ist. Ich muss ehrlich sagen: Es hat mich mehr berührt, als ich gedacht hätte. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Ich war wirklich geflasht – und nach zehn Sekunden war es mir auch fast unangenehm (lacht). Unsere Fans sind wirklich etwas Besonders. Für diesen Moment bin ich ihnen sehr dankbar.

Sie haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie gerne bleiben wollen. Trotzdem hat es eine Weile bis zur Unterschrift gedauert. Warum?

Wenn man sich zusammensetzt, muss erst mal gesagt werden, wer was möchte und unter welchen Umständen. Das haben wir von beiden Seiten sehr transparent gemacht. Der Verein hat mir recht früh signalisiert, dass er mich behalten möchte. Und dann haben wir auch relativ schnell einen gemeinsamen Weg gefunden. Dass es so lange dauert, hat glaube ich auch damit zu tun, dass viele Verträge ausgelaufen sind. Und bei unserem Spielplan mit Spielen alle zwei oder drei Tage möchte man sich auch nicht jede Woche zusammensetzen. Für mich war es angenehm, so wie es war.

Haben Sie sich auch mit anderen Vereinen beschäftigt?

Ja, ich hatte Kontakt mit anderen Vereinen. Aber nichts wirklich Konkretes. Ich habe ein, zwei Anfragen bekommen. Und dann denkt man natürlich schon darüber nach, ob das für einen persönlich der richtige Weg ist. Aber im Endeffekt hatte ich immer im Kopf, dass ich auf keinen Fall weg möchte – wenn es alles einigermaßen so läuft, wie ich es möchte und es auch sportlich passt. Und so kam es dann.

Welche Rolle spielt Ihre Freundin Stine Oftedal (28) bei Ihrer Karriereplanung? Sie hat ihren Vertrag im ungarischen Györ ja auch gerade für zwei Jahre verlängert...

Wir sprechen schon über unsere Zukunft, sind ja auch keine 20 mehr. Wenn es irgendwann um das Thema Familie geht, muss man natürlich gucken, wie lange gerade sie noch spielen möchte. Nach den zwei Jahren kann sie schauen, ob sie noch länger spielen möchte. Und an die Entfernung und das Reisen zwischen Kiel und Györ haben wir uns gewöhnt.

Auch Sander Sagosen, der zur nächsten Saison aus Paris nach Kiel wechselt und mit Hanna Oftedal, der Schwester von Stine, liiert ist, hat Sie gedrängt, Ihren Vertrag zu verlängern. Ist der jetzt glücklich?

Sander hat mir fast mehr geschrieben als meine Familie und ständig gefragt, wie es aussieht. Wir stehen sowieso die ganze Zeit in Kontakt, sind auch in ein, zwei Whatsapp-Familiengruppen. Er war richtig glücklich. Das war für ihn ja auch ein Grund herzukommen. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt nächstes Jahr zusammen spielen.

Was sind Ihre persönlichen Ziele für die nächsten zwei Jahre?

Über die nächsten zwei Jahre habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Wir spielen so viel, und das Ziel, deutscher Meister zu werden, ist so präsent, dass ich noch gar nicht so in die Zukunft sehe. Für mich ist einfach so unglaublich wichtig, dass wir deutscher Meister werden. Dafür arbeiten wir jeden Tag. Ich versuche, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, viel zu arbeiten und mit den Jungs jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das machen, bin ich in zwei Jahren auch noch zufrieden.

Sind sie zufrieden mit Ihren Spielanteilen?

Klar, man will immer spielen. Aber gerade bei unserem engen Programm mit vielen intensiven Spielen geht es auch gar nicht anders. Magnus (Landin, d. Red.) und ich – das passt schon ziemlich perfekt. Wir teilen uns die Spielzeit ja relativ gleich auf. Im Moment bin ich sehr zufrieden.

Haben Sie den Eindruck, dass der Bundestrainer Sie in Kiel genug auf dem Schirm hat? Beim 28er-Kader für die EM im Januar haben Sie ja offenbar keine Rolle gespielt.

Darum mache ich mir nicht so viele Gedanken. Ich konzentriere mich auf meine Aufgaben im Verein. Und die mache ich in den letzten Monaten auch gut. Wenn er mich noch mal nominiert, würde ich mich natürlich freuen. Die EM 2016 und der Europameistertitel sind eines der Highlights meiner Karriere. Ich werde niemals sagen, dass ich das abgeschrieben habe. Ich kann nur im Verein alles geben, was ich habe – und das mache ich immer.

Interview: Merle Schaack

