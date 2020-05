Diese Handball-Stars gehen ohne Abschied

Kiel

Sie würden eine veritable Weltauswahl abgeben: Arpad Sterbik, Victor Tomas, Holger Glandorf, Gudjon Valur Sigurdsson, Kim Ekdahl du Rietz, Michael V. Knudsen, Martin Strobel. Eine, die zusammen auf knapp 1400 Länderspiele und zehn Champions-League-Titel kommt, die den europäischen Handball in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat.

Sie alle haben das letzte Handball-Spiel ihrer Karrieren absolviert, ohne es zu wissen, bevor die Ligen in ganz Europa wegen der Coronavirus-Pandemie erst unter-, später abgebrochen wurden.

Ekdahl du Rietz will in Hongkong studieren

Die jüngste Karriereende-Meldung kam aus Frankreich: Kim Ekdahl du Rietz, in der Bundesliga einst für die Rhein-Neckar Löwen aktiv, hängt seine Handballschuhe an den Nagel - zum zweiten Mal. Der schwedische Rückraumspieler hatte bereits im Sommer 2017 seinen Abschied vom Profihandball bekanntgegeben, war dann aber im März 2018 zunächst als Aushilfe für den Rückraum zu den Löwen zurückgekehrt und anschließend zu Paris St. Germain nach Frankreich gewechselt. Dort läuft sein Vertrag Ende Juni aus, auf die geplante Olympia-Teilnahme in Tokio muss der 30-Jährige nun verzichten - nicht aber auf einen Asien-Aufenthalt. Denn Ekdahl du Rietz wird seinem Ruf als Weltenbummler weiter gerecht, schrieb sich für "Global Studies" an der Universität in Hongkong ein.

Tausendsassa Sterbik versucht sich als Winzer

Ohne konkrete Pläne für die Zeit nach seiner beeindruckenden Karriere tritt Arpad Sterbik (40) ab. Dem Torhüter, zuletzt bei Telekom Veszprém unter Vertrag, gelang in seiner fast 20-jährigen Profi-Karriere mit Stationen in Veszprém, Ciudad Real (später Atletico Madrid), beim FC Barcelona und Vardar Skopje das Kunststück, nahezu jedes Jahr einen Titel zu gewinnen. Einzig 2012 ging der in Jugoslawien geborene Serbe, der später die spanische Staatsbürgerschaft annahm, leer aus. Allein viermal (2006, 2008, 2009, 2017) gewann er die Champions League - 2008 und 2009 im Finale mit Ciudad Real jeweils gegen den THW Kiel.

Dem Handball will Sterbik verbunden bleiben, bei Veszprém künftig vielleicht im Training aushelfen. Eines aber stellt er klar: "Der Job als Trainer ist der schwierigste. Ständiger Stress, Umzüge, Reisen. Das ist nichts für mich. Ich werde versuchen, Torhüter zu coachen, aber ich sehe mich nicht als professioneller Trainer." Stattdessen will er sich mit seinem kleinen Weinberg am Balaton als Winzer versuchen.

Ganz anders sieht das Gudjon Valur Sigurdsson. Die isländische Tor-Maschine sah in Corona-Zeiten keine Chance auf einen neuen Vertrag als Linksaußen - weder bei seinem aktuellen Klub Paris St. Germain noch in anderen europäischen Top-Vereinen. So entschied sich der 40-jährige Ex-Kieler für den Sprung ins kalte Wasser und die Rückkehr nach Deutschland: Als Trainer des VfL Gummersbach.

Schon vor Ausbruch der Pandemie hatten zwei deutsche (Ex-) Nationalspieler ihr Karriereende bekanntgegeben: Martin Strobel, bei der Heim-WM 2019 als Spielmacher und Kopf der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop eingeplant, sich aber in der Hauptrunde einen Kreuzbandriss zuzog. Eine Verletzung, die das Karriereende des heute 33-Jährigen einleitete. Zwar kehrte er für HBW Balingen-Weilstetten wieder aufs Feld und als Aufsteiger auch in die Erste Liga zurück, doch auf die Teilnahme an der EM 2020 verzichtete er und gab im Februar sein Karriereende nach der Saison bekannt. Eine Olympia-Teilnahme im Sommer hatte er aber noch nicht ausgeschlossen. Diese Entscheidung nahm ihm das Coronavirus ab.

Von noch längerer Hand geplant war das Karriereende vom besten Feldtorschützen der Bundesliga-Historie: Holger Glandorf. Der Weltmeister von 2007 kündigte bereits 2018 bei seiner Vertragsverlängerung mit der SG Flensburg-Handewitt an, im Sommer 2020 als Spieler abzutreten. Mit nun 37 Jahren wechselt er vom Feld auf die Flensburger Geschäftsstelle.

Altstars könnten wegen Corona länger spielen

Und noch ein weiteres Flensburger Urgestein stellt nun das Bällewerfen ein: Michael V. Knudsen, auch dem Kieler Handball-Publikum durch zahlreiche hitzige Duelle mit dem Nordrivalen bestens bekannt. Der Däne wechselte 2014 nach dem Champions-League-Sieg mit der SG und neun Jahren in Flensburg zu Bjerringbro Silkeborg. Das Coronavirus könnte die Karriere des 41-Jährigen aber noch um ein paar Monate verlängern. Denn Knudsen liebäugelt mit einer Teilnahme am Final Four um den dänischen Pokal, das voraussichtlich im September nachgeholt werden soll. "Es ist ein komischer Gedanke, dass ich nicht dabei sein soll, obwohl ich bei der Qualifikation dazu geholfen habe", sagte Knudsen dem dänischen Fernsehsender TV2. "Von daher könnte ich mir vorstellen, noch ein bisschen weiter zu spielen, um das auch noch mitzunehmen."

Ähnliche Überlegungen gibt es beim FC Barcelona, wo mit Victor Tomas und Raul Entrerrios gleich zwei spanische Handball-Größen drohen, still und leise von der großen Bühne abzutreten. Beide kündigten bereits vor Monaten ihr Karriereende im Sommer an. Tomas, weil ein Herzproblem ihn dazu zwingt. Dass sie nun aber das Final Four um die Champions League verpassen, das aus dem Mai auf Ende Dezember verlegt wurde, bringt Spieler und Klub wieder ins Grübeln. Derzeit scheint es möglich, dass Tomas (sofern die medizinischen Aspekte es zulassen) und Entrerrios ihre Verträge eigens für das letzte große Highlight verlängern. Entrerrios liebäugelt inzwischen sogar mit einer Fortsetzung seiner Karriere bis zu den Olympischen Spielen.

Der ein oder andere Handball-Altstar verabschiedet sich vielleicht also doch noch auf der großen Bühne.

