Hamburg

Im Duell der Handball-Topteams von THW Kiel und SC Magdeburg um den DHB-Pokal kann jede Kleinigkeit entscheidend sein.

Die Regenerationszeit

Bei einem Final Four, wenn die Spieler innerhalb von zwei Tagen zweimal an ihre Leistungsgrenze - und so manches Mal auch darüber hinaus - gehen müssen, zählt jede Minute der Regeneration. Das frühe Halbfinale wie der THW Kiel es am Sonnabend gegen den TBV Lemgo Lippe hatte, gilt deshalb als kleiner Vorteil. Direkt nach Ende der umkämpften Partie (Endstand 28:26) machten sich die Zebras deshalb auf den Weg ins nahegelegene Mannschaftshotel. „Hier wird alles dafür getan, dass wir morgen trotz des Kraftakts gegen Lemgo frisch in die Partie gehen können“, meldete Patrick Wiencek.

Was die Intensität des Spiels angeht, ist wiederum der SC Magdeburg leicht im Vorteil, der mit dem sichtlich von der Kulisse beeindruckten Endrunden-Neuling HC Erlangen beim 30:22-Sieg leichteres Spiel hatte als die Kieler mit dem starken Titelverteidiger Lemgo. Dennoch: Die Kieler dürften am Sonnabend etwas früher in den erholsamen Schlaf gefallen sein - und auch der kann am Finaltag entscheidend sein.

KN-Prognose: Vorteil THW

Die Endspiel-Erfahrung

Nur zwei Spieler in Reihen des THW Kiel konnten den DHB-Pokal noch nie in die Höhe recken: Sander Sagosen und Sven Ehrig. Sie feiern am Sonntag Pokalfinal-Premiere, haben also auch keine schlechten Erinnerungen an ein Endspiel in Hamburg. Ohnehin strotzt der THW-Kader vor Final-Erfahrung. Gemeinsam errangen die Zebras nicht zuletzt im Dezember 2020 als Underdog den Champions-League-Titel im Final Four von Köln. Auch die Kieler Bilanz bei der Hamburger Endrunde kann sich sehen lassen. 18 Mal qualifizierten sie sich, von ihren bislang 14 gespielten Finals gewannen sie elf - zuletzt 2019 gegen den SC Magdeburg.

Doch auch der hat seither an Endspiel-Erfahrung gewonnen, schlug beispielsweise im Finale um die Klub-WM in beeindruckender Manier den FC Barcelona. Auch das Final Four um den EHF-Cup der Vorsaison konnte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert mit ihrem fulminanten Tempohandball für sich entscheiden. Und auch der bisherige Durchmarsch in der aktuellen Bundesliga-Saison mit derzeit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger THW Kiel spricht für sich.

Lesen Sie auch Finale um DHB-Pokal: So will der THW Kiel den SC Magdeburg schlagen

„Das ist ein würdiges Finale“, findet Patrick Wiencek. Vor dem sich die Magdeburger auch angesichts der Heim-Niederlage in der Liga gegen den THW Kiel vor einem Monat in leiser Zurückhaltung üben. „Da hat der THW uns mit einem starken Mindset beeindruckt“, sagt Wiegert über die 25:30-Niederlage seiner Mannschaft, in der mit Jannick Green, Marko Bezjak und Matthias Musche noch drei der Magdeburger Pokalsieger von 2016 stehen. „Der THW Kiel hat mehr Erfahrung mit großen Endspielen.“ Er kündigt aber an: „Da wollen wir auch irgendwann hin.“

KN-Prognose: Vorteil THW Kiel

Die Personaldecke

Oft müssen die Mannschaften zu diesem Zeitpunkt der Saison verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren. Doch nach zwei Jahren Corona-Dauerlauf ließ der Spielplan ihnen in diesem Frühjahr ungewohnt viel Zeit zum Regenerieren. Gab THW-Kreisläufer und Abwehr-Säule Patrick Wiencek vergangenes Jahr im Halbfinale noch sein eiliges Comeback nach einem Wadenbeinbruch, treten die Finalisten dieses Jahr im Vollbesitz ihrer personellen Möglichkeiten an.

So kommt es in dieser Hinsicht im Finale vor allem darauf an, welcher Trainer die Belastung auf möglichst viele Schultern verteilen kann. Und das hängt von der Tagesform der Spieler ab.

KN-Prognose: Unentschieden

Die Fans

12.800 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten schon am Halbfinal-Tag für Gänsehaut bei den Akteuren. „Ein grandioses Spiel in toller Atmosphäre. Diese Emotionalität merkt man auch dem Spiel an. Diese Stimmung macht den Handball und den Pokal aus“, schwärmte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi nach dem Finaleinzug der Zebras.

Deren Fans schienen am Sonnabend in vergleichbar großer Zahl wie die des SCM in Hamburg präsent, während in den Kurven des TBV Lemgo und des HC Erlangen einige Lücken klafften. Da es für den Finaltag noch einige Restkarten gibt, dürften sich aus beiden Handball-Hochburgen weitere Anhänger zum Endspiel auf den Weg nach Hamburg machen.

In Sachen Lautstärke auf den Rängen holten am Sonnabend die Magdeburger den Tagessieg. Patrick Wiencek ist sich aber sicher, dass auch die Kieler am Sonntag zu Finalform auflaufen. „Unsere weiße Wand wird uns tragen, das wird auch auf den Rängen ein spannendes Duell“, sagt er. Spannend wird zu sehen, mit welchem Klub sich die verbliebenen Lemgoer und Erlanger solidarisieren.

KN-Prognose: Vorteil Magdeburg

Die Bereitschaft

So manches Finale wird am Ende nicht durch spielerische Klasse sondern durch Leidenschaft im Wortsinn entschieden. Was passiert, wenn die Einstellung nicht stimmt, haben die Kieler noch präsent. Nicht nur durch ihre Vorjahres-Pleite im Halbfinale gegen Lemgo nach einer verspielten Sieben-Tore-Führung. Sondern auch durch die schmerzhafte Bundesliga-Niederlage bei Aufsteiger TuS N-Lübbecke im Oktober. Verspielte Punkte, die nun in der Liga den Rückstand auf den SCM wohl unaufholbar machen.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während die Magdeburger am Ende ihrer fulminanten Saison aller Voraussicht nach mit der Meisterschale dastehen, geht es für den THW Kiel in diesem Finale um mehr: Der Titelgewinn würde die Saison nach den Maßstäben beim Rekordmeister zu einer erfolgreichen machen. Er würde Druck rausnehmen und Rückenwind für den Saison-Endspurt geben, den die Kieler auch im Kampf um die Champions League und die erneute Qualifikation für die Königsklasse gebrauchen können.

„Wir werden alles reinhauen, dass wir das Finale mit und für unsere Fans gewinnen“, kündigt Wiencek an. Das hat aber auch der SCM vor. „Wir haben richtig Bock drauf“, sagt Wiegert.

KN-Prognose: Unentschieden

Fazit

Welche Aspekte der komplexen Handball-Dynamik am Ende über den Pokalsieg entscheiden, lässt sich schlicht nicht vorhersagen. Genau das macht den Reiz des Sports ja aus - genau wie obige Gedankenspiele vor großen Partien wie die zwischen THW Kiel und SC Magdeburg zu werden verspricht. Einschalten (ARD und Sky übertragen im TV) oder Reinklicken in den Liveticker auf KN-online lohnen sich also - viel Spaß beim Finale um den DHB-Pokal 2022!