Kiel

Mit Jubel-Bildern vom Kieler „Wintermärchen“ auf Video-Wänden versuchten die Zebras vor dem Anpfiff den Geist von Köln wieder heraufzubeschwören, als sie Ende Dezember unmittelbar vor der WM-Pause im Finale gegen den FC Barcelona Handball wie aus einem Guss gespielt hatten.

Zwei wichtige Faktoren des Triumphes fehlten aber an diesem verschneiten Winterabend in der Wunderino-Arena in der Startformation von Trainer Filip Jicha: Niklas Landin und Sander Sagosen.

Jicha setzt auf Quenstedt und Voigt

Dem Stamm-Keeper und seinem Bruder Magnus gewährte der Coach vier Tage nach ihrem WM-Sieg in Ägypten noch eine Pause. Auch Superstar Sagosen wärmte sich zwar nach seiner bei der WM erlittenen Beckenprellung mit Einblutung in die Bauchmuskulatur mit auf, erlebte die Partie aber nur als Zuschauer. Statt seiner Stammkräfte schickte Jicha Dario Quenstedt im Tor und Linksaußen-Aushilfe Malte Voigt ins Rennen.

In diesem hatten die Zebras schnell die Nase vorn. Aus einer wachen Abwehr heraus gelangen Ballgewinne, die in dem unlängst bis Ende der Saison verpflichteten Voigt (kam vom TSV Altenholz) sowie Kapitän Duvnjak zuverlässige Verwerter hatten. Dieses Duo zeichnete allein für acht der ersten zehn Zebra-Treffer beim 10:6 (15.) verantwortlich. Die anderen beiden übernahm Aktivposten Steffen Weinhold.

Angriff gerät nach starkem Start ins Schlittern

Doch nach der starken Start-Viertelstunde geriet der Kieler Angriff phasenweise ins Schlittern. Das lag einerseits an Gäste-Keeper Ivan Maroz, der dem zuweilen etwas fahrigen Regisseur Miha Zarabec und Co. nun in höherem Takt Würfe abkaufte. Andererseits an klaren Chancen, die die Kieler liegen ließen – wie zum Beispiel Niclas Ekberg bei seinem Siebenmeterversuch, inklusive Nachwurf (21.). Nach drei Fahrkarten musste er das Feld für Youngster Sven Ehrig räumen.

Zwar hatten die Kieler den gefürchteten Motor-Kreisläufer Viachaslau Bokhan in Abwehr und Angriff jederzeit im Griff, dennoch zerfaserte das Spiel nun zusehends, Ballverluste und Fehlwürfe (elf vom THW im ersten Durchgang) häuften sich – die WM-Unterbrechung machte sich bemerkbar. Der junge Schwede Oskar Sunnefeldt zahlte zweimal Lehrgeld gegen den starken Maroz (10/1 Paraden), ehe er sich mit seinem Treffer zum 16:12-Pausenstand auch in die Torschützenliste eintragen durfte.

Quenstedt sorgt für klare Verhältnisse

Der Sand im Kieler Getriebe hatte sich auch zu Beginn des zweiten Durchgangs noch nicht ganz verflüchtigt. Meist trug er den Namen Maroz. Aber die Zebras blieben cool. Auch, weil Dario Quenstedt für sie ein ebenso sicherer Rückhalt war.

Seine 15 Paraden nahmen früh den Druck, verhinderten, dass vereinzelte Abstimmungsfehler zu schwer ins Gewicht fielen. Der 31-Jährige verdiente sich unter anderem mit zwei Paraden gegen den jeweils völlig freien, aber zunehmend verzweifelten Bokhan Sonderapplaus von den Teamkameraden, gehörte definitiv zu den Tops an diesem Handballabend, hatte großen Anteil an der zehnminütigen Torflaute der Ukrainer. Diese nutzten die Kieler, um für klare Verhältnisse zu sorgen, erhöhten auf 25:16 (46.).

Jicha: "Das war der erste Schritt"

"Nach den ersten zehn Minuten haben wir schon mit der Luft zu kämpfen gehabt, obwohl wir topfit sind. Einige Fehler müssen wir noch abstellen, aber wir standen gut in der Abwehr, Dario hat einige Bälle gehalten, und Zaporozhye ist am Ende nach der langen Reise auch die Puste ausgegangen", analysierte THW-Kreisläufer Patrick Wiencek nach dem Abpfiff.

Sein Trainer Filip Jicha zeigte sich "sehr zufrieden" mit der Leistung seiner Mannschaft nach der einmonatigen Pause. "Ich freue mich, dass die Jungs eine gute Leistung und viel Energie gezeigt haben. Motor hat gut gespielt. Wir hatten viel Respekt vor ihnen. Ich bin sehr zufrieden mit der Abwehr. Die 6:0-Formation hat ihre Sache zusammen mit Dario wirklich gut gemacht. Es liegen noch viele Herausforderungen in dieser Saison vor uns. Das war der erste Schritt", sagte er.

Alles war beim THW am Donnerstag noch nicht im Fluss, aber doch so viel, dass die Kieler auch dem Liga-Neustart selbstbewusst entgegen blicken können: Am Sonntag (13.30 Uhr) empfangen sie den Tabellensechsten SC DHfK Leipzig.

Die Statistik

THW Kiel: Quenstedt (1.-60. Minute; 15/1 Paraden), N. Landin (n.e.) – Ehrig 2, Duvnjak 8, Sagosen n.e., Reinkind 4, M. Landin n.e., Sunnefeldt 4, Weinhold 5, Wiencek 2, Ekberg 4/3, Wäger n.e., Zarabec, Voigt 2, Horak, Pekeler 3.

Motor Zaporozhye: Maroz (1.-56. Minute; 10/1 Paraden), Komok (bei einem 7m und ab 56./1) – Babichev 1, Malasinskas 4/1, Pukhouski 4, Denysov 3, Orbovic 1, Turchenko n.e., Molina 1, Kravchenko 1, Kozakevych 5, Horiha 1, Gurkovsky 1, Kasai, Minotskyi, Bokhan 1.

Schiedsrichter: Mandak/Rudinsky (Slowakei) – Strafminuten: THW 6 (Reinkind, Weinhold, Wiencek), Motor 8 (Molina, Minotskyi, Babichev, Horiha) – Siebenmeter: THW 4/3 (Ekberg scheitert an Maroz), Motor 1/0 (Quenstedt pariert Kozakevych) – Spielfilm: 0:1, 2:2 (5.), 4:2, 7:3 (10.), 10:5, 11:8 (22.), 15:10, 16:12 – 17:13, 20:14 (37.), 25:16, 27:18 (51.), 31:19, 34:23 – Zuschauer: keine in der Wunderino-Arena in Kiel.