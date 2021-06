Der THW Kiel ist völlig überraschend im Halbfinale beim Final Four um den DHB-Pokal in Hamburg gescheitert. Beim 28:29 gegen den TBV Lemgo Lippe zerfiel die Zebraherde in Halbzeit zwei in ihre Einzelteile. Jetzt steht auch die Meisterschaft auf dem Spiel, meint Sportredakteur Tamo Schwarz.