Tamo Schwarz zu Rune Dahmke und dem THW

Kiel

In den vergangenen Jahren, in der Krise, wurde der Begriff vom Kieler Sieger-Gen, von der DNA der Zebras, oft bemüht. Lange nahm die sportliche Führung anämische Zustände in Kauf, verlor die Kraft der Identifikation aus den Augen. Trainer Filip Jicha und Geschäftsführer Viktor Szilagyi tragen beide das Gen in sich. Und so verwundert die Entscheidung, mit Rune Dahmke bis 2022 zu verlängern, nicht.

Ja, mit den Leistungen des 26-Jährigen dürfte das Führungsduo seit Beginn der Vorsaison nicht restlos zufrieden sein. Dahmke hatte mit Verletzungen und Formschwäche zu kämpfen. Magnus Landin lief dem 34-maligen Nationalspieler prompt den Rang ab, etablierte sich als klare Nummer eins. Aber Dahmke ist mehr: Kieler Jung, Publikumsliebling, Identifikationsfigur.

Dahmkes Chancen auf die Nationalmannschaft sind in Kiel am größten

Zugleich ist die Vertragsverlängerung, bei der der Linksaußen Einkommenseinbußen zugestimmt haben dürfte, eine Win-win-Situation. Dahmke ist Kieler, hat seine Zebra-Identität mit der Muttermilch aufgesogen. Im Notizbuch von Bundestrainer Christian Prokop spielt er allerdings keine Rolle mehr. Kämpft er sich beim THW Kiel wieder in die erste Reihe, und danach sieht es aus, sind die Chancen auf ein Nationalmannschafts-Comeback nirgendwo so groß wie hier. Der Weg des geringsten Widerstandes passt eben nicht zu Rune Dahmke.

