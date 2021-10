Kiel

Der THW Kiel steckt gerade in einer Identitätskrise. Erst muss er den Abgang von Superstar Sander Sagosen im Sommer 2023 verkraften, parallel leistet er sich so viele Punktverluste, dass die Meisterschaft schon am neunten Liga-Spieltag in weite Ferne gerückt ist, krönte am Sonnabend 14 turbulente Tage mit einer für das mit erfahrenen Weltklasse-Handballern gespickte Team peinlichen Niederlage bei Aufsteiger Lübbecke. Der THW Kiel ist derzeit nicht das, wofür er gerne stehen möchte.

Dominanz ist der Anspruch des Rekordmeisters. Vor dieser Saison schienen die Voraussetzungen dafür so gut wie lange nicht mehr. Nun haben Corona-Fälle, Verletzungen, der Wirbel um Sagosen sowie private Angelegenheiten dazu geführt, dass die Kieler ihren Sieger-Nimbus verloren haben. Und das dürfte sie fast am meisten schmerzen.

Niemand kann von einem indisponierten Spieler erwarten, dass er sein Können maschinengleich abruft. Doch um solche Unwuchten auszugleichen, wurde das Konzept Mannschaft erfunden – und die hat beim THW Kiel in Lübbecke eine Zerreißprobe nicht bestanden, ist an der eigenen Einstellung gescheitert.

Deshalb wäre es auch falsch, die (alleinige) Schuld bei Trainer Filip Jicha zu suchen. Der Tscheche hat mit phasenweise fast wilder Rotation sicher seinen Teil zur Unruhe beigetragen, die die Kieler im Anschluss an die Blamage beklagten, aber nicht als Entschuldigung gelten lassen wollten.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch in Sachen Einstellung und Identifikation mit dem Verein macht dem 39-Jährigen, der in der Mannschaft hohes Ansehen genießt, keiner so schnell etwas vor – und auf die kommt es beim THW Kiel nun an.