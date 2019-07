Kiel

Der 56-jährige Betriebswirt Jens Binek wurde von den gewählten Mitgliedern Marc Weinstock, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Sven Fricke (Geschäftsführer der Kieler Nachrichten) sowie Olaf Berner, Vertreter des Stammvereins THW Kiel e.V., in das Gremium berufen.

Jens Binek kennt den THW Kiel

Jens Binek ist ehemaliger Bundesliga-Handballer, absolvierte in der Saison 1983/1984 fünf Bundesliga-Einsätze für den THW Kiel. Beim neuen THW-Ausrüster Hummel war er über 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen tätig. Bis 2019 verantwortete er als CEO das Wachstum des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

2015 gründete er die Cella Logistik GmbH in Flensburg. Als Fachmann für internationales Controlling, Personalführung und Logistik ist Jens Binek seit 2016 Mitglied im Expertenrat der Euro FH Hamburg.

„Ich bin der festen Auffassung, dass man nur gemeinsam Erfolge erzielen kann“, sagte der gebürtige Kieler. „Es ist mir eine Ehre, den THW Kiel in seinem Bestreben, ein Aushängeschild im Welthandball zu bleiben, unterstützen zu dürfen.“

Aufsichtsrat des THW Kiel - Das fünfte Mitglied fehlt noch

Marc Weinstock erklärte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jens Binek, er ist ein echter Teamplayer und allein schon durch seine schwarz-weiße Vergangenheit dem THW Kiel eng verbunden.“

Der Vorsitzende des Gremiums erklärte weiter, die fünfte und bisher noch offene Position im THW-Aufsichtsrat solle in den kommenden Wochen besetzt werden.

