Düsseldorf

Die „Auswärtstournee“ des THW Kiel bleibt eine erfolgreiche. Drittes Spiel, dritter Sieg: Am Sonntagnachmittag besiegten die Zebras in der Handball-Bundesliga den Bergischen HC mit 26:24 (13:13) und bleiben Spitzenreiter SC Magdeburg auf den Fersen.

Tief im Westen, wo an diesem Sonntagnachmittag die Sonne verstaubt, ist es doch viel besser, als man glaubt. Zwar erleidet der ICE des KN-Reporters in Bochum Schiffbruch – so wie der FC Bayern am Vortag beim VfL. Aber der THW Kiel – zuweilen mit dem Glanz des Prädikats „FC Bayern des Handballs“ oberflächenveredelt – kann auch Löwenjagd, kann Favoritenrolle, kann improvisieren wie kaum ein anderer Klub im Westen und auch sonst wo.

Niklas Landin kehrt in den Kieler Kader zurück

In den Corona-Irrungen und -Wirrungen, in denen der TVB Stuttgart, THW-Gegner am zurückliegenden Donnerstag, infektionsbedingt mangels Torhüter seine Partie in Lemgo am Sonntag canceln muss, fehlen bei den Zebras „nur noch“ Kreisläufer Hendrik Pekeler und Cheftrainer Filip Jicha. Welthandballer-Schlussmann Niklas Landin ist raus aus der Quarantäne, macht sich im Düsseldorfer PSD Bank Dome warm. An der Seitenlinie hat erneut Co-Trainer Christian Sprenger das Sagen.

BHC-Maskottchen „Bergi“ – ein Löwe in Latzhose – führt vor dem Anpfiff ein schüchternes Zebra durch die Manege, sollte sich angesichts der Personallage bei den Bergischen allerdings Sorgen machen. Kurzfristig muss National-Linkshänder David Schmidt (Muskelverletzung) passen, Kapitän Fabian Gutbrod (Schulter) und Csaba Szücs (Corona) fehlen auch. Schüchtern sind die Kieler Zebras ohnehin nicht. Kurze EM-Gold-Gratulation von Patrick Wiencek an seinen schwedischen Kreis-Kollegen Max Darj – ab jetzt gibt’s keine Verwandten mehr.

Einen Turbostart wie in Stuttgart kriegen die Kieler allerdings nicht auf die Anzeigetafel gezaubert. Eher so: 6:2 für den BHC (11.), weil Keeper Christopher Rudeck Nikola Bilyk (1.), Wiencek (5.), Magnus Landin (8.), Niclas Ekberg (9.) in die Parade fährt. Dabei sieht’s schon toll aus, wie Sander Sagosen und Wiencek offensiv harmonieren. „Wir finden gute Lösungen, aber die Chancenverwertung passt nicht“, sagt Christian Sprenger später. Defensiv wirken Kieler Beine im dritten von fünf Auswärtsspielen in Serie bleischwer, spielt der Gastgeber seine Angriffe lang und breit aus, kann mit dem Mittel des siebten Feldspielers allerdings nicht reüssieren wie beim knappen 24:23 des THW im Hinspiel.

Als Steffen Weinhold (10:9/22.) und Domagoj Duvnjak (11:11/23.) die schnelle Mitte zelebrieren, sich das leere gegnerische Gehäuse zu eigen machen, hat Duvnjak die THW-Deckung längst (im 3:2:1-Format) stabilisiert, hat Niklas Landin Dario Quenstedt ersetzt, ist der Schlagabtausch zuweilen ein offener. Hier muss der BHC ohne Linkshänder, aber mit dem glücklosen EM-Nachrücker Lukas Stutzke im Rückraum agieren, da bleibt die Chancenverwertung mit zehn Fahrkarten vor der Pause ein Manko. 13:13 – noch keine Löwenjagd, alles auf Anfang.

Bergischer HC – THW Kiel 24:26 (13:13) Bergischer HC: Rudeck (1.-60. Minute, 14/1 Paraden), Mrkva n.e., Klama n.e. – Darj 2, Schønningsen 3, Weck 4, Gunnarsson 2, Fraatz n.e., Babak 1, Damm n.e., Arnesson 2/1, Bergner n.e., Nikolaisen 6, Boomhouwer 4, Hansson n.e., Stutzke. THW Kiel: Quenstedt (1.-20. Minute, 2 Paraden), N. Landin (ab 20., 5), Saggau n.e. – Ehrig n.e., Duvnjak 4, Sagosen 4, Reinkind 2, M. Landin, Weinhold 3, Wien­cek 4, Ekberg 7/4, Ciudad n.e., Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk 2. Schiedsrichter: Köppl/Regner (Darmstadt/Nieder-Olm) – Strafminuten: BHC 8 (Schønningsen, 2x Darj, Nikolaisen), THW 2 (M. Landin) – Siebenmeter: BHC 1/1, THW 5/4 (Ekberg scheitert an Rudeck) – Spielfilm: 0:1, 6:2 (11.), 8:6, 10:10 (22.), 12:11, 13:13 – 13:16 (37.), 15:18, 18:18 (45.), 18:22 (51.), 20:24, 22:24 (56.), 24:26 – Zuschauer: 2561 im PSD Bank Dome in Düsseldorf.

Nach der Pause tut sich der Gastgeber vor 2561 Zuschauern (4000 waren zugelassen) schwerer, kämpft sich vom 13:16 (37.) aber doch auf 18:18 heran (45.). „Wir haben eine hervorragende Mentalität, super Beine in den Zweikämpfen, aber machen dann zwei, drei Fehler zu viel“, resümiert BHC-Coach Sebastian Hinze. Der glücklose Lukas Stutzke sagt es drastischer: „Wir sind auf einem guten Weg, aber es nervt so sehr, dass dieses kleine Bisschen heute fehlte.“

Sprenger: „Ein absoluter Kraftakt“

THW-Interimschefcoach Sprenger hat weniger Grund, genervt zu sein. Er sieht, wie seine Spieler das Bergische „Sieben gegen Sechs“ zu ihren Gunsten nutzen, wie Niclas Ekberg und Harald Reinkind für das 22:18 sorgen (51.), Niklas Landin gegen den frei vor ihm auftauchenden Tom Kåre Nikolaisen und gegen Alexander Weck Nadelstiche setzt. Duvnjaks 25:22 aufs leere Tor (58.) ist der Entscheider an einem Abend, der dem THW Kiel zwei „schmutzige“ Punkte beschert. Aber auch die machen sich gut im Verfolgungsrennen an der Tabellenspitze. Schöngeredet wird da sowieso nichts, tief im Westen. Sprenger: „Das war ein absoluter Kraftakt.“