Graz

Nach einer MRT-Untersuchung am Sonntag wurde aus den Befürchtungen Gewissheit. Am Sonnabend in der ersten Trainingseinheit des Trainingslagers in der Steiermark hatte sich der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft nach einer unglücklichen Aktion im Training am Knie verletzt und war vom Feld gehumpelt.

Lesen Sie auch:Die Zebra-Korona ist wieder in Graz

Anzeige

Eine genaue Prognose, wie lange Bilyk ausfallen wird, konnte am Sonntag zunächst noch nicht verlässlich abgegeben werden. Sicher ist, dass der Rechtshänder operiert werden muss. Bei einem Kreuzbandriss ist - auch abhängig davon, wie sehr der Meniskus in Mitleidenschaft gezogen wurde - meist mit einer Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten zu rechnen.

Weitere KN+ Artikel

Szilagyi : "Diagnose macht mich traurig"

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi sagte am Sonntag in Graz: „Die Diagnose macht mich traurig. Solch eine schwere Verletzung ist für Niko und den THW Kiel ein schwerer Rückschlag. Niko war in einer tollen Verfassung, hat individuell überragend in der spielfreien Zeit gearbeitet. Deshalb tut es mir auch persönlich sehr leid für ihn.“

Nach dem Transfer von Lukas Nilsson zu den Rhein-Neckar Löwen offenbart sich dem deutschen Rekordmeister nun ein Problem auf den Rechtshänder-Positionen im Rückraum, die neben Bilyk noch von Domagoj Duvnjak, Sander Sagosen und Miha Zarabec besetzt werden. "Natürlich müssen wir den Markt sondieren und schauen, was er hergibt", sagte Szilagyi. "Uns war bewusst, dass wir mit einem kleinen Kader, der jedoch höchste Qualität hat, in die Saison gehen", sagte der THW-Geschäftsführer. "Jetzt geht es aber erst einmal um die bestmögliche Betreuung für Nikola."

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.