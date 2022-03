Kiel

Suche Wohnung mit Balkon, ab drei Zimmern und 100 Quadratmetern – viele Kieler Familien wissen, wie schwer die Wohnungssuche in der Stadt derzeit ist. Diese Erfahrung machen derzeit auch Petter Øverby, Tomas Mrkva und Erik Johansson.

Die drei Neuzugänge des Handballmeisters THW Kiel finden keine Bleibe, und auch der Verein, der traditionell bei der Wohnungssuche hilft, sieht keinen anderen Ausweg mehr, als seine Fans um Hilfe zu bitten.

Besonders der Kieler Norden und Dänische Wohld ist interessant

Und so ging am Mittwoch folgendes Gesuch online: Wohnung mit Balkon oder Haus mit Garten (zu den Familien der Neuzugänge gehört auch ein Hund) mit mindestens drei Zimmern und ab 100 Quadratmetern. Gesucht wird ab dem 1. Juni oder 1. Juli, vorzugsweise nahe dem THW-Trainingszentrum in Altenholz, Dänischenhagen, Schilksee, Holtenau, Wik oder auf dem Kieler Westufer.

Wer eine entsprechende Immobilie anzubieten hat, kann sich unter sabine.holdorf-schust@thw-handball.de oder Tel. 0431/6703922 bei Geschäftsstellenleiterin Sabine Holdorf-Schust melden.