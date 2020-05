Sagosen schuftet für die Bundesliga

Oslo/Kiel

Das Jahr begann furios für Sander Sagosen. In seiner Heimatstadt Trondheim erlebte er ein Sportler-Märchen: Umjubelt von seinen Landsleuten und begleitet von Bekannten und Familie machte er mit der norwegischen Handball-Nationalmannschaft den ersten Schritt zur Bronze-Medaille bei der Europameisterschaft.

Doch nun steht die Handball-Welt still. Statt Reisen durch Europa mit Paris St. Germain, Kampf um den Champions-League Titel und Liga-Finale in Frankreich verlebt Sagosen einen ungewohnt ruhigen Mai in der Heimat. Wie der THW Kiel in Deutschland wurde auch Paris in der abgebrochenen Corona-Saison zum Meister erklärt. Anschließend tauschte der Rückraumspieler den Pariser Trainingskomplex gegen den Elterlichen Fitness-Keller. Dort, wo Vater Erlend einst mit dem Filius die Grundlagen für dessen kometenhafte Karriere legte, begann der Superstar auch seine Vorbereitung auf die Zeit in der Bundesliga.

Denn das System Sagosen kennt keine Pausen. "Ich habe viel in meine Verfassung investiert, das will ich nicht wegwerfen", sagt er. "Ich versuche, die Krise als Chance für eine optimale Vorbereitung zu sehen."

Unterstützung vom ehemaligen THW-Co-Trainer

Unterstützung hat der 1,95-Meter-Mann dabei von Ole Viken, unter Alfred Gislason einst Athletiktrainer beim THW Kiel und seit 2012 im Trainerstab der norwegischen Nationalmannschaft. Auch mit seinem künftigen Coach Filip Jicha hat er sich bereits ausgetauscht und spult nun ein Programm ab, das ihn für die stärkste Liga der Welt stählen soll. "Ich versuche, besonders hart zu trainieren. Denn dafür wird während der Saison keine Zeit sein – uns erwartet ein Wahnsinns-Programm", sagt Sagosen, der seinen derzeitigen Alltag wie folgt beschreibt: "Ich trainiere gut, esse gut und schlafe gut. Es fühlt sich also ein bisschen wie Sommerurlaub an."

Ein Satz, der verdeutlicht, wie professionell der Rückraumspieler für seinen Sport lebt. Inzwischen ist er mit Freundin Hanna zu deren Familie nach Oslo umgesiedelt, trainiert dort am Olympiastützpunkt. Die ungewohnte Freizeit genießt er auch mit Freunden. "Endlich kann ich mal mit ihnen Golf oder Padel-Tennis spielen. Das ist wirklich schön2, sagt er.

"Ich bin immer noch Sander"

Denn so wenig ihn das Prädikat "Superstar" stört ("Ich möchte der beste Spieler der Welt sein und dass sich darüber alle einig sind"), so wichtig ist es ihm auch, der Junge aus Trondheim zu bleiben. "Ich will mich nicht wie ein Superstar benehmen, sondern ein netter Kerl sein, der tolle Sachen auf dem Handballfeld macht und daneben vielleicht Gutes bewirken kann", sagt er. Und ist sich sicher: "Sollte ich Gefahr laufen abzuheben, wird meine Familie das verhindern. Ich bin immer noch Sander." Der Sander, der verspricht, für KN-online Bilder vom Trainingsalltag zu schießen und sie pünktlich am nächsten Tag abliefert.

Und dieser Sander fängt in einem Punkt gerade wieder klein an: Deutsch lernen. "Ich bin kein Sprachen-Genie, aber ich will es lernen", sagt er. In Kiel hat er mit Rune Dahmke den optimalen Tandem-Partner. Der THW-Linksaußen ist mit Stine Oftedal, der Schwester von Sagosens Partnerin Hanna, liiert und paukt derzeit Norwegisch. "Noch schreiben Rune und ich auf Englisch", erzählt Sagosen, "Aber sobald ich in Kiel bin, haben wir uns vorgenommen, dass er mit mir Norwegisch und ich mit ihm Deutsch spreche - auch auf die Gefahr hin, dass wir dann viel gemeinsam schweigen werden." Er lacht.

"Kann es kaum erwarten"

Wann die Corona-Krise einen Umzug mit Abstecher nach Paris zulässt, wo Sagosen noch seine Wohnung auflösen muss, ist noch offen. Eine Bleibe in Kiel hat er aber schon gefunden, hofft auf einen Umzug Ende Juni. "Auf der einen Seite ist es schade, dass ich Paris verlasse, ohne unsere gemeinsame Mission vollenden zu können", sagt er und meint das Champions-League-Final-Four, für das er sich mit den Franzosen qualifizierte.

Eigentlich hätte es Ende Mai stattfinden sollen, wurde wegen Corona aber auf Ende Dezember verschoben. Sagosen wird dort für den THW Kiel auflaufen, womöglich gegen seinen Ex-Verein antreten. Eine der Skurrilitäten der Corona-Zeit. "Aber so habe ich die Möglichkeit, mit Kiel den bestmöglichen Start zu bekommen. Ich kann es kaum erwarten, das Trikot überzustreifen und hoffe auf eine märchenhafte Zeit mit dem THW."

Der Traum von der Perfektion

Beim Wort märchenhaft fällt Sagosen ein Instagram-Post des THW Kiel ein, den er am Wochenende gesehen hat. Darin erinnerte der Klub an seine perfekte Triple-Saison 2011/12, inklusive 68:0-Punkte-Durchmarsch in der Bundesliga.

"Das habe ich gesehen und gleich Rune geschrieben: ,Das ist mein Traum. Das ist unsere Motivation!'", erzählt Sagosen. Man kann seine Augen förmlich durch den Telefonhörer leuchten hören. "Ich will alles so oft wie möglich gewinnen. Und das ist auch die Philosophie des Vereins. Deshalb komme ich nach Kiel."

Der 68:0-Punkte-Rekord der Kieler ist bis heute ungebrochen, denn mehr als Perfektion geht normalerweise nicht. Nach Corona wird aber für eine Weile nichts normal sein, und so startet die Bundesliga in der kommenden Spielzeit ausnahmsweise mit 20 Mannschaften. Rechnerisch wäre so eine 76:0-Punkte-Saison möglich. Und mit Sagosen scheint nur wenig unmöglich...

