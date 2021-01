Kairo/Kiel

„Das bedeutet unglaublich viel“, jubelte ein überglücklicher Niklas Landin in die Kamera des dänischen Senders TV2. „Wir haben diszipliniert gespielt, es war eine fantastische Mannschaftsleistung von Anfang bis Ende – wirklich großartig", sagte der Torwart des THW Kiel.

Die Öresundbrücke, die Dänemark mit Schweden verbindet, leuchtete am Sonntagnachmittag um 17.30 Uhr, passend zum Anpfiff zur Hälfte in Rot-Weiß, zur anderen Hälfte blau-gelb.

Anzeige

Auf Seiten der Dänen die Titelverteidiger, seit Jahren eine der Top-Nationen ihrer Sportart, amtierende Olympiasieger.

Auch interessant: Der Liveticker zum Nachlesen

Auf Seite der Schweden die ehemalige Handball-Macht der 1990er-Jahre, seit Langem nur noch im erweiterten Favoritenkreis zu finden. In diesem Jahr aber die Überraschungsmannschaft des Turniers, bei der Neu-Nationaltrainer Glenn Solberg aus der Personalnot eine Tugend machte, bei der kaum turniererfahrene Youngster wie Jonathan Carlsbogård, Lukas Sandell oder Valter Chrintz über sich hinauswuchsen und Seite an Seite mit erfahrenen Kräften wie Torhüter Andreas Palicka und Spielmacher Jim Gottfridsson für Furore sorgten – und dafür dass die „Tre Kronor“ am Sonntag nach ihrem bislang letzten WM-Titel 1999 (damals ebenfalls in Ägypten) erneut nach der Handball-Krone greifen konnten.

Erstes Finale zwischen den Nachbarn bot lange Spannung

Das erste WM-Finale zwischen den beiden Nachbarländern bot Spannung bis (fast) ganz zum Schluss. Daran, dass die Öresundbrücke um 19.02 Uhr schließlich komplett die rot-weißen Siegerfarben annahm, hatten die Landin-Brüder vom THW Kiel entscheidenden Anteil.

Bis knapp eine Viertelstunde vor Schluss war der Ausgang des Finals völlig offen. Dänen-Star Mikkel Hansen und Schwedens Spielgestalter Jim Gottfridsson überboten sich in Sachen Genialität, zwei starke Abwehrreihen rangen um jeden Meter, und auch wenn Dänemarks Kreisläufer Magnus Saugstrup früh mit zwei Zeitstrafen vorbelastet war und Trainer Nikolaj Jacobsen nach einer Viertelstunde auf Lasse Svan, seinen einzigen Rechtsaußen, verzichten musste – mit mehr als zwei Toren konnte sich zunächst kein Team absetzen.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landin-Brüder mit entscheidenden Aktionen

Schwedens Ex-Kieler (2008-2015) Andreas Palicka war schon vor der Partie zum besten Torhüter des Turniers gewählt worden, hatte auch im Duell mit Landin zunächst knapp die Nase vorn. Bis zur entscheidenden Phase, in der die Dänen den schwedischen Spielfluss mit ihrer 3:2:1-Abwehr empfindlich störten, sich erstmals auf drei Tore absetzten – und Niklas Landin einmal mehr seine Crunchtime-Klasse bewies.

Beim Stand von 25:22 (56.) traf ihn Gottfridsson völlig frei am Kopf, zwei Minuten später verhinderte er den Anschluss mit einer Siebenmeter-Parade gegen Hampus Wanne. Auf der Gegenseite erzielte Bruder Magnus das entscheidende 26:23, ehe Niklas erneut einen Gottfridsson-Wurf parierte. Für den 32-jährigen Welthandballer ist es – genau wie für Svan und Hansen – bereits die vierte WM-Medaille (Silber 2011 und 2013). Ein Rekord ist das noch nicht. Dafür stellten die Dominatoren des Welthandballs einen anderen auf: Seit 19 WM-Spielen in Folge sind sie nun ungeschlagen.

Silber ein Meilenstein für THW-Schweden Sunnefeldt

Ein anderer Kieler, THW-Neuzugang Oskar Sunnefeldt, musste sich an diesem Abend mit der Silbermedaille begnügen. Doch für den 22-jährigen Rückraumspieler ist auch das ein Meilenstein – hatte er doch kurzfristig das letzte WM-Ticket im Kader der Schweden bekommen. Als Ergänzungsspieler kam er bei seinem ersten A-Turnier in der Vorrunde auf knapp zehn Einsatzminuten und ist nun Vizeweltmeister.