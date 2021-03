Der Corona-Ausbruch rund um die dänische Handball-Nationalmannschaft hält die Bundesliga in Atem. Immer mehr Profis müssen in Quarantäne. Beim THW Kiel trifft es Torwart Niklas Landin. Der Klub reaktiviert deshalb für die Partie am Sonnabend gegen Wetzlar Torwarttrainer Mattias Andersson (42).