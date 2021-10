Laut Instagram-Post: Hat Sander Sagosen schon bei Kolstad unterschrieben?

Kiel

Verlässt Sander Sagosen den THW Kiel in anderthalb Jahren in Richtung seiner norwegischen Heimat? Das jedenfalls behauptet „Handball Leaks“ in einem eindeutigen Eintrag im sozialen Netzwerk Instagram. Demnach stehe der Wechsel des norwegischen Handball-Superstars zu Kolstad Håndball bereits fest – und zwar nach Ablauf seines Vertrags beim THW Kiel im Jahr 2023.

„Handball Leaks“ hat über 7000 Abonnenten auf Instagram

Wer hinter „Handball Leaks“ steckt, ist unbekannt. In der Vergangenheit bewahrheiteten sich viele Transfers, die von den Machern dieser Seite als erstes aufgedeckt wurden, darunter der überraschende Wechsel des Dänen Casper Mortensen vom FC Barcelona zum Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg. Über 7000 Nutzer haben mittlerweile „Handball Leaks“ auf der Social-Network-Plattform Instagram abonniert.

Keine Stellungnahme vom THW Kiel

Was ist also dran am angeblich feststehenden Abgang Sagosens aus Kiel? Der THW Kiel wollte auf Nachfrage am Montag keine Stellungnahme zur Personalie Sagosen abgeben mit dem Hinweis, Gerüchte grundsätzlich nicht zu kommentieren. Am Sonntagabend hatte Geschäftsführer Viktor Szilagyi bereits den „heftigen Druck“, der in Norwegen auf Sagosen ausgeübt werde, gegenüber den KN beklagt. Szilagyi: „Sander hat sich noch nicht entschieden. Aber er lernt jetzt die Kieler Arena, die Atmosphäre ohne Corona kennen. Wir werden nicht mit Mäzenen konkurrieren. Aber es ist schon heftig, wenn in Norwegen der Eindruck erweckt wird, ohne Sander werde es das Kolstad-Projekt nicht geben. Das ist eine sehr schwierige Situation für ihn.“

Sagosen selbst sympathisiert offen mit dem neuen Handball-Projekt in seiner Heimat, bei dem auch sein Vater Erlend im Trainerstab tätig ist. Nach dem THW-Sieg am Sonntag gegen Minden (34:25) sagte der 26-jährige Rückraumstar: „Das Projekt in Kolstad ist sehr interessant. Jetzt habe ich 100 Prozent Fokus auf Kiel, habe noch eineinhalb Jahre Vertrag und will mir nicht ständig Gedanken machen.“

Sagosen Berater hat Spekulationen um Sagosen-Wechsel befeuert

Sagosens Berater Arnar Freyr Theodórsson hatte ein paar Tage zuvor beim norwegischen News-Portal „Verdens Gang“ (VG) Spekulationen über eine Rückkehr Sagosens zu dessen Heimatklub Kolstad Håndball befeuert. „Über das Gehalt in Kiel (geschätzt 40 000 Euro pro Monat, die Red.) kann er sich nicht beklagen, aber in anderen Klubs könnte er mehr Geld verdienen“, ließ Theodórsson wissen. Aber auch: „Ich gehe davon aus, dass Sander zwischen Januar und Juni nächsten Jahres über die Zukunft entscheiden wird. Es kann früher sein, wenn Kiel uns das gewünschte Angebot macht. Dann könnte es morgen sein.“

Kolstad soll das Aalborg von Norwegen werden

Kolstad Håndball soll in Norwegen zum europäischen Topklub geformt werden – ähnlich wie Aalborg Håndbold in Dänemark. Der Klub aus Sagosens Heimatstadt Trondheim will bis 2024 ein Handball-Großprojekt zum Laufen bringen und stärkster Verein des Landes werden. Theodórsson: „Es wäre ja sehr seltsam, wenn sie Sander nicht zu Hause haben wollten.“ Und Sagosen, der am Sonntag noch betonte, wie glücklich er bei den Zabres ist („Ich liebe alles in Kiel. Unendlich! Die Halle, das Team, die Stimmung. Das ist ein Traum für jeden Handballer“) hatte bereits vor zehn Tagen geschwärmt: „Eine Super-Mannschaft in Norwegen wäre auch ein Traum.“