Kiel

An einem Mittwochmorgen in Kiel, 8 Uhr. Für die Handball-Profis des THW Kiel steht im Stadion der Christian-Albrechts-Universität eine ungeliebte Tradition auf dem Programm: der Laktattest. Zweimal 400 Meter und viermal 800 Meter müssen Kapitän Domagoj Duvnjak, Rune Dahmke und Co. laufen. Dazwischen wird jeweils mit einem Piks ins Ohr Blut entnommen, der Laktatwert gemessen, um später besser die individuelle Belastung zu steuern. Die ersten Wochen der Vorbereitung, Filip Jicha nennt sie das „Tal der Schmerzen“.

Dr. Jutta Noffz und Prof. Dr. Burkhard Weisser sorgen mit ihrem Team für die Diagnostik. Weisser, leitender Sportmediziner am Institut für Sportwissenschaft der CAU Kiel, erklärt: „Wir steigern stufenweise die Belastung. Es dauert ein wenig, bis wir dann die Werte haben, aber auf den ersten Blick machen alle Spieler einen sehr guten Eindruck.“

Jicha: „Müssen die Belastung noch individueller anpassen“

Eine Einschätzung, die auch Filip Jicha teilt: „Die Jungs sind doch alle erfahren, wissen, was sie erwartet, dass die ersten zwei, drei Wochen schwer werden. Wir haben weniger Zeit als letztes Jahr, müssen gleich voll loslegen. Darum müssen wir alles besonders schlau angehen, die Belastung noch individueller an jeden einzelnen Spieler anpassen. Aber jeder muss irgendwann durch das Tal der Schmerzen.“ In seiner tschechischen Heimat sowie neun Tage lang mit Ehefrau Hana und den Kindern Valeria und Vincent in Spanien konnte Jicha „super abschalten“, fühle sich „gut erholt“.

Zur Galerie Am Mittwoch bat THW-Cheftrainer Filip Jicha zum obligatorischen Laktattest ins Uni-Leichtathletikstadion.

Ein Zustand, den die Olympiastarter aus der Zebraherde gewiss nicht für sich reklamieren werden. Am Dienstag sind mit Niclas Ekberg (Schweden), Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold (Deutschland) sowie Sander Sagosen und Harald Reinkind (Norwegen) gleich fünf von ihnen beim olympischen Turnier ausgeschieden, waren am Mittwoch bereits wieder auf dem Weg gen Heimat. An Jichas Plänen ändert das allerdings nicht, alle Olympia-Starter stoßen erst am 16. August zur Mannschaft. „Man hat Spielern wie Peke (Hendrik Pekeler, d. Red.) angemerkt, dass sie müde sind. Aber sie haben alles gemacht, was sie konnten“, sagt der 39-jährige Tscheche. „Ich freue mich, dass alle gesund geblieben sind.“

Trainingslager in Graz ab dem 20. August

Viel Zeit für Testspiele bleibt nach dem 16. August nicht. Am 19. August steht ein Kräftemessen in der Region auf dem Programm, ehe sich der THW-Tross am 20. August auf den Weg ins Trainingslager in Graz macht, wo auch in diesem Jahr ein Test gegen eine Auswahl der Steiermark geplant ist. Auf dem Rückweg stoppen die Kieler am Balaton für ein Freundschaftsspiel gegen den ewigen Königsklassen-Kontrahenten Telekom Veszprém (28. August). Am 4. September trifft der Rekordmeister dann schon beim Supercup in Düsseldorf auf Pokalsieger TBV Lemgo. In der Bundesliga geht’s am 8. September (19.05 Uhr) mit einem Heimspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten los. „Die Zahl der Testspiele reicht. Das wäre mit einer jungen Mannschaft anders, aber wir haben viele erfahrene Spieler, müssen keine Neuzugänge einbauen“, so Jicha.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

400 Meter, Piksen, 800 Meter, Piksen. Der Schweiß rinnt an Kieler Körpern herab, verschleiert Vorfreude auf die neue Saison. Aber die ist da. „Ich bin sehr zuversichtlich“, sagt beispielsweise Linksaußen Rune Dahmke. „Wir müssen ja nicht bei null anfangen, sind eingespielt. Und Niko (Nikoly Bilyk, d. Red.) kommt zurück, das ist schön für uns alle.“ Er habe, sagt der 28-Jährige, nach der Saison „länger gebraucht, um abzuschalten“, habe viel Zeit im Urlaub in Kiel verbracht – darunter auch einige Tage mit Freundin Stine Oftedal, ehe die norwegische Nationalspielerin zu den Olympischen Spielen in Tokio abreiste. Dann genoss Dahmke noch eine Woche mit seinen Eltern und Bruder Morten auf Kreta. Auch Domagoj Duvnjak blieb lange in seiner kroatischen Heimat, reiste nur für ein paar Tage nach Griechenland. „Ich konnte richtig viel Kraft tanken. Jetzt ist es ganz schön hart“, sagt der Kroate nach seinen letzten 800 Metern des Tages. „Aber wir wissen, wofür wir das machen. Ich freue mich auf die Saison und besonders auf die Rückkehr der Zuschauer. Danach sieht es ja derzeit aus.“