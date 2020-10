Kiel

Bei Kai Wandschneider, der als Trainer der HSG Wetzlar in seine neunte Saison geht und dessen Vertrag darüber hinaus nicht verlängert wurde, klingt das so: „Die Chance, einen doppelt so starken Gegner zu schlagen, liegt im Fußball bei 20 bis 25 Prozent, im Handball aufgrund der vielen Tore bei fünf Prozent.“

95 Prozent Siegeschance hatte der THW Kiel also demnach auf dem Papier, als er bei der bislang letzten Begegnung mit den Grün-Weißen im Dezember 2019 in eigener Halle sang- und klanglos mit 20:27 verlor. Es war einer dieser Schreckgespenst-Momente der HSG, die trotz der Tiefstapelei ihres Trainers, der Sport und Psychologie studierte, immer wieder Favoriten stürzt. Oder zumindest in die Bredouille bringt.

Jicha : 20:27-Niederlage "kein Gradmesser"

So auch die SG Flensburg-Handewitt zum Liga-Auftakt. Nur knapp, mit 27:29 unterlag die Wandschneider-Truppe dem Vizemeister, nachdem sie zur Pause mit 17:14 geführt hatte. „ Wetzlar hat eine abgezockte Mannschaft, die auch in stressigen Situationen die Ruhe behält“, sagt THW-Trainer Filip Jicha, der nach eigener Aussage keinen Gedanken mehr an die letzte Begegnung, die den Kieler Weihnachtsfrieden erheblich störte, verschwendet.

„Dieses Spiel habe ich in unserer Vorbereitung nicht einmal angesprochen“, sagt der Tscheche. „Damals waren die Jungs einfach platt. Das ist kein Gradmesser für uns.“

Fünf Neuzugänge bei Wetzlar

Zumal sich beim Gegner personell einiges getan hat vor dieser Saison. Fünf Neuzugänge verzeichnete der Klub, der Linksaußen und Ex-Zebra Emil Frend Öfors (nach Kristianstad) mit dem jungen Schweden Emil Mellegård ersetzte, zudem aus Kristianstad den Halblinken Philip Henningsson, aus dem norwegischen Elverum Mittelmann Magnus Fredriksen und vom Europapokalteilnehmer RK Nexe aus Kroatien Ivan Srsen holte. Kreisläufer Patrick Gempp kam vom Zweitligisten DJK Rimpar.

Geblieben sind hingegen Leistungsträger wie Stefan Cavor, der mit 15 Treffern aus den ersten beiden Partien gegen Flensburg und dem 29:24-Sieg bei GWD Minden derzeit Platz vier der Torschützenliste belegt. Angeführt wird sie übrigens von einem Kieler: THW-Rechtsaußen Niclas Ekberg traf bereits 22-mal.

Eine noch wichtigere Rolle spielt in Wetzlar allerdings Filip Mirkulovski. Der 37-jährige Nordmazedonier ist als spielender Co-Trainer Wandschneiders rechte Hand auf dem Feld. Wandschneider sagt über ihn: „Der THW hat viele Entscheidungsspieler. Wir haben Mirkulovski, Mirkulovski und dann kommt nochmal Mirkulovski.“ Neben seinem Spielgestalter kann Wandschneider aber auch auf einen komplett fitten Kader zurückgreifen, während den THW Kiel Verletzungssorgen plagen. Durch die Nachverpflichtung von Oskar Sunnefeldt ist seit Dienstag immerhin ein Loch gestopft.

THW-Neuzugang Sunnefeldt soll erst mal genießen

Trainer Jicha betont aber: „Es darf nicht seine Aufgabe sein, jetzt alle Verantwortung zu schultern.“ Immerhin hat der 22-jährige Rückraumspieler, der vom dänischen Erstligisten Sønderjyske kam, keine Bundesliga-Erfahrung. „Es ist wichtig, dass ihn das im Kopf nicht hemmt, sondern er es genießt“, sagt Jicha. „Ich bin von seinen Fähigkeiten überzeugt.“ Auch von einem Sieg in Wetzlar im ersten Liga-Auswärtsspiel der Zebras in dieser Saison? „Wir müssen eine Weltklasse-Leistung bringen. Wetzlar wird uns alles abverlangen“, warnt Jicha. Manche Handball-Naturgesetze gelten eben immer...

