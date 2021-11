Kiel/München

Die Nationalmannschaftswoche bedeutete für die Handball-Bundesliga nach neun Spieltagen eine willkommene Verschnaufpause. Zeit für die Klubs, den teils turbulenten Start zu reflektieren, die nächste Etappe bis zur EM-Pause im Januar vorzubereiten. Zeit für die Spieler, auf andere Gedanken zu kommen. Gedanken macht sich auch Dominik Klein. Der frühere Linksaußen des THW Kiel (2006-2016) verfolgt die Liga aus der Perspektive des ARD-Experten und analysiert den Saisonstart in der stärksten Liga der Welt.

Die Lage an der Spitze: „Dass der SC Magdeburg gerade ganz oben steht, ist für mich keine Überraschung. Bennet Wiegert verkörpert seit Jahren den Traum, Meister zu werden. Mit ihm als Trainer und Sportlichem Leiter in Personalunion hat der SCM einen stimmigen, breiten Kader zusammengestellt, der jetzt auf einer echten Erfolgswelle surft. Die strahlen alle aus: ,Wir wissen genau, worauf es ankommt.’ Jeder kennt seine Rolle – ob nun die absoluten Führungsspieler wie Marko Bezjak oder Christian O’Sullivan oder ein Philipp Weber, der in der zweiten Halbzeit kommt oder Gisli Kristjánsson mit seiner Unbekümmertheit. Der SCM wird schwer zu stoppen sein. Auch wenn die Saison noch lang und der Weg zum Titel noch weit ist – die Magdeburger strahlen aus, dass sie daran glauben.

Auch bei den Füchsen Berlin herrscht Anfangseuphorie. Man merkt, dass das Konzept mit dem Dreiergespann Bob Hanning (Manager), Stefan Kretzschmar (Sportvorstand) und Jaron Sievert (Trainer) funktioniert. Die Mannschaft hat einen Teamspirit entwickelt – auch wenn die Kaderplanung zeigt, dass der große Erfolg erst für die kommenden Jahre geplant ist. Ich bin gespannt, ob der Kader diese Saison kräftemäßig durchhält und freue mich total auf das absolute Top-Spiel zwischen ihnen und dem SCM am Wochenende (Sonnabend, 18.05 Uhr, live in der ARD).“

Ruhe ist die Grundlage des Erfolgs beim THW Kiel

Die Lage beim THW Kiel: „Bei den Kielern war zuletzt von Unruhe die Rede, dabei ist beim THW die Grundlage des Erfolgs, in Ruhe arbeiten zu können. Denn wenn es viel Gesprächsstoff gibt, verbraucht man dabei Energie, die dann vielleicht in anderen Bereichen fehlt. Der THW Kiel braucht immer Siege und gute Gefühle als Energiequelle. Davon gab es in dieser ersten Saisonphase weniger als in Kiel üblich. Solche Situationen waren in meiner Zeit beim THW aber auch immer ein Zeichen, enger zusammenzurücken. Ich kenne Filip (Trainer Jicha, d. Red.) gut und weiß, dass er dafür sorgen wird, dass die Mannschaft das gut verarbeitet und schnell abhaken kann. Die Saison ist ja noch jung.“

Die Lage beim etwas anderen Aufsteiger: „Dass der HSV Hamburg als Aufsteiger gerade auf Platz vier steht und schon etablierte Erstligisten wie die Rhein-Neckar Löwen und die HSG Wetzlar geschlagen hat, ist angesichts der langfristigen Planung dort eigentlich auch keine Überraschung. Es war klug, Spieler wie Johannes Bitter als erfahrene Leader zu holen. Ansonsten ist der Kern der Mannschaft immer noch die A-Jugend meines guten Freundes Torsten Jansen, die er schon damals trainiert hat. Die haben sich da etwas Großartiges geschaffen. Die Jungs fragen „Toto“, ob sie noch Extraschichten im Kraftraum schieben dürfen. Es freut mich riesig, dass mein bester Freund aus dem Handball da so einen tollen Job macht. Und die Spieler merken jetzt, dass das, was sie in der Zweiten Liga erfolgreich gemacht hat, auch in der ersten Liga funktioniert.“

Die Lage bei der Wundertüte: „Ich glaube, die MT Melsungen kommt jetzt in Schwung. Dazu musste man sich nur die erste Auszeit von Roberto Garcia Parrondo (übernahm Ende September das Traineramt von Gudmundur Gudmundsson, d. Red.) ansehen. Dieser Trainer mit dieser internationalen Erfahrung (Der Spanier Parrondo führte Vardar Skopje 2019 zum Champions-League-Sieg und die ägyptische Nationalmannschaft bei Olympia ins Halbfinale, d. Red.) und diese Mannschaft mit so vielen starken Individualisten – da steckt viel Potenzial drin.“

Flensburg Opfer der eigenen Spielweise

Die Lage im Tabellenkeller: „Über mögliche Absteiger zu reden, ist zu diesem Zeitpunkt der Saison wirklich noch schwierig. Allmählich wünscht man aber jeder Mannschaft mal einen Punktgewinn. GWD Minden hatte dieses Erlebnis bisher noch nicht. Frank Carstens ist als Trainer bekannt, der junge Teams entwickeln kann. Je länger es aber bis zum ersten Erfolg dauert, desto mehr kommt der Kopf ins Spiel...“

Die Lage beim Kieler Nordrivalen: „Flensburg wird gerade nicht nur Opfer des Verletzungspechs, sondern auch ein bisschen Opfer seiner Spielweise. Jim Gottfridsson und Co. können gar nicht anders, als ständig Eins-gegen-Eins zu gehen. Der Kreisläufer wird weggezogen, ein Abwehrspieler isoliert, dann entfaltet Flensburgs Angriff seine Stärke. Das ist intensiv, kostet Energie und bräuchte eigentlich einen breiteren Kader. Ich wünsche allen Klubs, nicht nur Flensburg, dass nach der Nationalmannschaftspause und bei der EM keine weiteren Verletzungen dazukommen.“