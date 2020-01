Beim THW Kiel wächst der Titelhunger

Kiel/Hannover

Die Voraussetzungen für Spitzenreiter und Verfolger Nummer eins sind vor dem Aufeinandertreffen von THW Kiel und TSV Hannover-Burgdorf am Sonnabend (20.45 Uhr) ähnlich. Beide Mannschaften haben nur drei Tage zur gemeinsamen Vorbereitung, von der TSV waren vier Spieler bis zum Final-Wochenende bei der Europameisterschaft im Einsatz, vom THW Kiel fünf. Und beide Mannschaften starten mit großem Selbstbewusstsein in die Rest-Saison.

"Warum sollen wir Kiel nicht schlagen? Wir werden und wollen am Sonntag Tabellenführer sein", sagt Hannovers Rückraumspieler Nejc Cehte, der in Stockholm zusammen mit seinem Kieler Landsmann Miha Zarabec und den Slowenen auf Platz vier landete. In Zurückhaltung üben sich die Recken trotz der deutlichen 23:32-Niederlage aus dem Hinspiel in Kiel im November nicht. Damals zeigte die Mannschaft um Top-Scorer und EM-Shooting-Star Timo Kastening (103 Tore) im Angriff mit nur 47 Prozent verwandelter Würfe und elf Ballverlusten seine bisher schlechteste Saisonleistung. Vor eigenem Publikum, da sind die Recken sich sicher, sind die Voraussetzungen aber ganz andere.

Hannover zu Hause noch ungeschlagen

Denn in der Tui Arena ist die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Sowohl gegen die Rhein-Neckar Löwen als auch zuletzt gegen den HC Erlangen holten die Recken mit ihren Fans im Rücken einen Fünf-Tore-Rückstand auf, drehten ihn gegen Erlangen sogar noch einen 29:25-Sieg. Meister SG Flensburg-Handewitt reichte am 7. Spieltag eine Vier-Tore-Führung 15 Minuten vor Schluss nicht, um die Punkte ins Ziel zu retten: Hannover gewann mit 23:22. "Wir wissen, dass wir solche Spiele gedreht bekommen. Das gibt uns enormes Selbstvertrauen", sagt Recken-Torwart Domenico Ebner.

Die Niedersachsen, die von der anfänglichen Überraschungsmannschaft inzwischen zu einer konstanten Größe im Rennen um die Tabellenspitze geworden sind, schrecken die Zebras trotz der knappen Vorbereitungszeit von nur sechs Tage nach dem EM-Finale nicht.

Rahmel : "Gut, dass wir gleich einen Kracher haben"

"Wir wissen alle, um was es am Sonnabend geht", sagt THW-Rückraumspieler Steffen Weinhold. "Sicherlich ist es nicht so leicht für die Jungs, die gerade vom Turnier kommen, vor allem im Kopf direkt umzuschalten. Aber von daher ist es sogar ganz gut, dass Hannover der erste Gegner ist. Dann wissen auch alle direkt, worum es geht."

Weinhold, der die Europameisterschaft wegen anhaltender Beschwerden nach einem Anriss der Plantarfaszie an der linken Fußsohle abgesagt hatte, stieg während der Winter-Vorbereitung von Reha-Maßnahmen allmählich aufs Mannschaftstraining um und ist vor dem Liga-Start wieder fit. Neben dem Halbrechten gehörte auch Rechtsaußen Ole Rahmel zur geschrumpften Trainingsgruppe, die sich seit zwei Wochen in Kiel auf die entscheidenden Wochen der Saison vorbereitet hat und nun mit den Hufen scharrt. "Der Februar ist entscheidend für alle unsere Saisonziele. Es ist gut, dass wir gleich so einen Kracher haben. Da müssen wir mit Vollgas rein und nicht irgendwas mit angezogener Handbremse oder Halbgas versuchen", sagt der Rechtsaußen.

Nilsson-Einsatz fraglich

Dass THW-Keeper Niklas Landin trotz enttäuschender EM und nach überstandener Fersenprellung wieder Vollgas geben kann, bewies er mit elf Paraden in 30 Minuten beim 34:25-Testspielsieg in Hamburg am Mittwochabend. Nach dem Vorrunden-Aus mit Dänemark ist der Titelhunger beim Torwart umso größer geworden. "Die Motivation, es uns zu beweisen und wieder auf dem höchsten Level zu spielen, ist jetzt natürlich groß", sagt der 31-Jährige. "Ich freue mich sehr auf die Rückrunde und hoffe, dass diejenigen von uns, die bis zu den Endspielen bei der EM waren, auf dem gleichen hohen Niveau für uns weiterspielen."

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Lukas Nilsson. Der Schwede prellte sich beim Testspiel in Hamburg bei einem Sturz die Hüfte.

Am Sonntag kommt es in der Liga gleich zum nächsten Top-Spiel. Um 13.30 Uhr empfängt der Tabellendritte Flensburg den SC Magdeburg (Tabellenvierter).

Mehr zum THW Kiel lesen Sie hier.