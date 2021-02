Kiel/Altenholz

Der 28-jährige Malte Voigt, der sonst für den Drittligisten TSV Altenholz aufläuft, war schon vor der WM-Pause bei den Zebras eingesprungen, als Magnus Landin wegen einer Coronavirus-Infektion ausfiel.

Voigt, der über Bundesliga- und Champions-League-Erfahrung verfügt, war auch dabei, als die Zebras Ende des Jahres beim Final Four in Köln den Champions-League-Titel holten. Damals als Backup für Rune Dahmke. Der strapazierte sein ohnehin angeschlagenes Knie an den beiden Finaltagen in Köln so sehr, dass im Anschluss eine Meniskus-Operation nötig wurde, mit der er voraussichtlich bis März fehlen wird.

Malte Voigt: "Werde alles geben"

Allein im Februar stehen beim THW neun Spiele auf dem Plan. Auch der Rest der Saison ist eng getaktet, weitere Spielverschiebungen und Nachhol-Termine könnten den Plan weiter verdichten. „Malte hat sich im Dezember innerhalb weniger Tage hervorragend in die Mannschaft eingefügt“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Angesichts unseres Programms in den kommenden Monaten haben wir uns entschlossen, ihm einen Vertrag bis zum Saisonende zu geben. Unser Dank geht an den TSV Altenholz, der uns dabei unterstützt hat.“

Voigt kündigte an: „Für mich geht die Riesen-Aufgabe THW Kiel, die eigentlich nur ein paar Tage dauern sollte, weiter. Ich werde alles geben, damit wir gemeinsam auch die weiteren Saisonziele mit dem THW Kiel erreichen."

Engmaschige Tests bei den WM-Rückkehrern des THW Kiel

Indes blickt die Liga bange auf die weitere Corona-Entwicklung nach der Weltmeisterschaft in Ägypten. Mit Johannes Golla war nach der Rückkehr ein Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft positiv auf das Virus getestet worden, bevor er zu seiner Mannschaft, der SG Flensburg-Handewitt, stieß. Auch die TSV hannover-Burgdorf vermeldete am Montag einen positiven Coronatest bei ihrem nordmazedonischen WM-Rückkehrer Filip Kuzmanovski.

Auch beim THW Kiel werden die Rückkehrer engmaschig und sowohl mit PCR- als auch mit Antigen-Schnelltests getestet, bevor sie wieder ins Mannschaftstraining einsteigen