Mannheim/Kiel

Die Sensation ist perfekt: Der THW Kiel ist zum 22. Mal Deutscher Meister im Handball. Am Sonntagnachmittag entschieden die Zebras mit einem 25:25 bei den Rhein-Neckar Löwen das Fernduell gegen die SG Flensburg-Handewitt . Nun wird der Erhalt der Meisterschale und der Titel gefeiert.

Nach der Rückkehr in Kiel wird es allerdings keine große Meisterfeier auf dem Rathausplatz geben. Verein und Stadt Kiel hatten dies coronabedingt ausgeschlossen. Ohne Party auseinandergehen werden Zebras und Fans aber dennoch nicht. Am Abend ist an der Kieler Förde eine Aktion geplant.

Im Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden, wo sich die Handballer des THW Kiel gerade aufhalten und wie sie feiern.

Liveblog: So feiert der THW Kiel den 22. Meistertitel

Von ersehnter Sommerpause kann nicht die Rede sein. Kurz nach Spielschluss reisen die Spieler in ihre jeweilige Heimat oder machen Kurzurlaub. Denn knapp eine Woche später beginnt die Olympia-Vorbereitung.

Schon vor der offiziellen Nominierung durch den DOSB ist klar: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird bei den Olympischen Spielen auf Patrick Wiencek verzichten müssen. Den Kreisläufer des THW Kiel plagen weiterhin Folgen seines Wadenbeinbruchs.

Von Merle Schaack und Anne Holbach