+++ So reisen wir normalerweise +++



Auch für uns KN-Reporterinnen und Reporter hat die Pandemie den Arbeitsalltag in Sachen Reisen verändert. Jahrelang war es undenkbar, bei einem Spiel des THW Kiel nicht vor Ort zu sein. In der Pandemie wägen wir für jede Auswärts-Partie genau ab, ob eine Reise dorthin mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit Blick auf die Ansteckungsgefahr vertretbar oder das Ziel mit dem Auto erreichbar ist.

Einige Spiele, vor allem die in der Champions League, mussten auch wir deshalb vom Fernseher aus verfolgen und aus dem Homeoffice den Draht zu den Zebras halten. Für die Partie in Paris, die für den THW der letzte Schritt zum Final Four in der Königsklasse sein soll, schließe ich mich erstmals in dieser Saison dem THW-Tross an - inklusive PCR-Testungen, um der „Handball-Blase“ beizutreten.