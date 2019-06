+++ Das Wichtigste in Kürze +++



- Der THW Kiel feiert am Sonntag das "Double" aus DHB-Pokal und EHF-Cup - und gegebenenfalls auch den Titel der Meisterschaft. Dafür müsste der THW Kiel gegen Hannover gewinnen und die SG Flensburg Handewitt zeitgleich ihr Spiel verlieren.

- Ein Public Viewing des THW-Spiels auf dem Rathausplatz wird es aus lizenzrechtlichen Gründen nicht geben.

- Einlass auf den dann aus Sicherheitsgründen eingezäunten Rathausplatz ist ab 17 Uhr.

- Die Saison-Abschlussfeier der Zebras startet um 18 Uhr.

+++ Alle Infos zu Feier auf dem Rathausplatz +++



Vier Jahre ist die letzte Feier des THW Kiel auf dem Rathausplatz her. Nun lässt das "Double" aus DHB-Pokal und EHF-Cup die Tradition der Handballer wieder aufleben. Egal, ob sie am Sonntag Meister werden: Nach dem Spiel gegen Hannover wird gefeiert.

+++ Eine letzte Party für den THW-Trainer +++



Kaum zu glauben, aber wahr: Alfred Gislason verlässt die Handball-Bundesliga am Saisonende. Wie schwer dem Isländer der Abschied aus Kiel fällt, können Sie hier nachlesen:









+++ Das Spiel zum Mitfiebern und Nachlesen +++



Alle Tore und wichtige Spielszenen zum Match der Zebras gegen die TSV Hannover-Burgdorf finden Sie in unserem Liveticker.





Der Liveblog wird bei Ihnen nicht dargestellt? Klicken Sie bitte hier.

Von KN-online