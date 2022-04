Hamburg

Am Wochenende entscheidet sich in der Hamburger Barclays-Arena, wer am Sonntag die Trophäe im DHB-Pokal in den Händen halten wird. Im zweiten Halbfinale stehen sich am Sonnabend SC Magdeburg und HC Erlangen gegenüber.

Liveticker: SC Magdeburg gegen HC Erlangen

Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker ab 16.10 Uhr.

Final Four im DHB-Pokal: Spiele in Hamburg

Das Wochenende in der Hamburger Barclays-Arena steht ganz im Zeichen des Handballs: Noch vor dem Spiel zwischen SC Magdeburg und HC Erlangen (16.10 Uhr) entscheidet sich am Sonnabend, ob der THW Kiel oder der TBV Lemgo Lippe ins Finale einzieht. Spielbeginn des ersten Halbfinales ist um 13.30 Uhr.

Anwurf im Finale am Sonntag ist um 13.25. Für die Spiele darf die Barclays-Arena erstmals seit Pandemie-Beginn wieder ausverkauft sein.