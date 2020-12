Spitzenspiel mit Wehmut. Am Dienstag waren die Rhein-Neckar Löwen auf dem Weg zum Top-Duell in der Handball-Bundesliga beim THW Kiel (heute, 18 Uhr), machten am Abend Zwischenstation in Hamburg. „Ich würde mich so sehr freuen, wenn die Halle morgen voll wäre“, sagte Löwen-Trainer Martin Schwalb.