Magdeburg

Worauf freuen Sie sich mehr – wieder vor eigenen Zuschauern (ein Modellprojekt lässt bis zu 1500 Fans zu) spielen zu können, oder auf die Möglichkeit einen Titelaspiranten zu Hause ärgern zu können?

Bennet Wiegert: Um ärgern geht es uns jetzt nicht mehr wirklich. Wir freuen uns, jetzt doch noch mal vor Publikum zu spielen. Damit hatte ja keiner mehr gerechnet. Die Jungs sind jetzt eher in der Routine, ohne Zuschauer zu spielen. Ich bin also gespannt, was das mit uns macht, freue mich aber darauf, dass die Mannschaft sich nach ihrem Sieg in der European League wieder vor Zuschauern präsentieren darf.

Wie viel Euphorie ist nach dem Titelgewinn noch da? Seitdem hatten Sie schon wieder drei Ligaspiele, das letzte gegen Flensburg ging mit 30:33 verloren...

Diese Zeit ist wirklich undankbar. Das habe ich auch bei der Pokal-Niederlage des THW gegen Lemgo gedacht. Vor sechs Monaten sind die Champions-League-Sieger geworden, und jetzt wird schon wieder auf die Mannschaft eingeknüppelt. Bei uns um Umfeld ist schon noch Euphorie da. Das Spiel gegen Flensburg war kein schlechtes. Man hat gemerkt, dass wir um etwas kämpfen wollten.

Magdeburg will auf Rang drei bleiben

Hätten wir Saisonziele ausgegeben, wären das ein Titel und die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb gewesen. Durch den European-League-Sieg können wir da jetzt Haken hinter machen. Ich würde mich natürlich freuen, aus der Saison noch das Maximale – also Platz drei – rauszuholen. Deshalb ist es für uns ein leichteres Spiel als für den THW. Ich kann mir schon vorstellen, mit was für Druck auf dem Kessel Kiel zu uns kommt. Wenn sie Meister werden wollen, läuft das nur über uns.

Ist das ein Vorteil für den SCM?

Ich hätte unsere Chance zu gewinnen deutlich höher eingeschätzt, wenn der THW am Freitag Pokalsieger geworden wäre. Ich weiß, dass die Kieler mit ihrer Erfahrung und Qualität schon einzuschätzen wissen, was dieses Spiel für ihre Saisonziele bedeutet.

Lesen Sie auch:Pekeler zum Pokal-Desaster des THW Kiel: "Hat uns hart getroffen"

Haben Sie einen Punkt ausgemacht, an dem der THW besonders angreifbar ist?

Nein. Der THW ist eine Spitzenmannschaft, genau wie Flensburg. Diese beiden Mannschaften haben in der Pandemie herausragende Leistungen gebracht. Viele wollten uns einreden, der Unterschied von uns zu ihnen sei nicht groß. Das sehe ich komplett anders. Die Kader sind breiter, die Qualität besser. Was sie aber vor allem auszeichnet: Wenn sie schlechte Spiele haben, gewinnen sie die trotzdem mit einem oder zwei Toren. Wenn wir schlecht spielen, haben wir immer direkt einen Punktverlust. Deshalb habe ich Hochachtung vor der Leistung dieser beiden Mannschaften. Es ist ungerecht, dass ein einziger Ausrutscher über die Meisterschaft entschiedet. Wäre die Liga noch etwas ausgeglichener, würde ein Fehltritt nicht gleich das ganz große Ziel infrage stellen. Aber das liegt nicht an Flensburg und Kiel sondern daran, dass wir anderen Vereine die Lücke nicht geschlossen bekommen.

Wiegert: Rückkehr des Publikums hilft

Wie halten Sie in Magdeburg die Spannung bis Saisonende hoch, wenn alle Ziele erreicht sind?

Mental ist das wirklich schwierig nach so einem Finale. Ich habe deutlich an die Verantwortung gegenüber der Liga in Meisterschaft und Abstiegskampf appelliert. Die Jungs wollen ihre Spiele gewinnen. Ich habe einfach noch mal die Sinne dafür geschärft, dass von dieser Saison der Titelgewinn in Erinnerung bleibt und nicht irgendwelche Baustellen, die sich in den letzten Spielen auftun. Die Rückkehr des Publikums hilft mir als Coach, die Jungs noch mal mit einem neuen Impuls anzuspitzen. Vor dem Spiel gegen Kiel ist das aber sowieso nicht nötig. Da will jeder gut aussehen.

Sie hatten eine Woche Zeit, sich auf den THW vorzubereiten – müssen die Kieler mit Überraschungen rechnen?

Ganz ehrlich: nein. Ich habe nicht noch mein Ego oder meinen Ehrgeiz versucht zu beruhigen, sondern den Jungs so viel frei wie möglich gegeben. Ich will den Kader gesund halten und die Galligkeit auf Spiele haben. Taktisch wird es natürlich Nuancen geben, die mehr zu Kiel als zum Beispiel auf Flensburg passen. Aber das sind keine großen Geheimnisse.