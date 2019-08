Kiel

Am Dienstag feierte Magnus Landin seinen 24. Geburtstag, am Sonntag startet er mit dem THW Kiel in seine zweite Saison im Zebra-Dress. Ursprünglich lief sein Vertrag mit dem Klub am Ende der Saison aus. Doch Landin, der in Kiel gemeinsam mit seinem großen Bruder Niklas spielt, fühlt sich offenbar pudelwohl beim deutschen Rekordmeister, hängt drei weitere Jahre dran. "Mein Traum geht weiter", sagt der Rechtshänder.

Magnus Landin war im Sommer 2018 vom dänischen Erstligisten KIF Kolding Kopenhagen zum THW Kiel gewechselt und hatte sich mit seiner schnörkellosen Spielweise und einer hohen Trefferquote nahtlos ins Spiel der Zebras eingefügt. Bei allen 50 Pflichtspielen kam er zum Einsatz, erzielte 115 Tore.

„Ich fühle mich wohl in Kiel, ich fühle mich wohl in der Mannschaft. Gemeinsam haben wir noch einiges vor – es gab also nichts, was gegen eine Vertragsverlängrung sprach“, sagt er.

Jicha "Entwicklung längst nicht am Ende"

THW-Kiel-Trainer Filip Jicha hält große Stücke auf den 1,97-Meter-Mann. „Mit seiner Größe, seinem Wurf und seinen Abwehrqualitäten repräsentiert Magnus einen neuen Typ Linksaußen. Ich bin mir sicher, dass er in den kommenden Jahren in Kiel noch besser werden kann. Seine Entwicklung ist noch längst nicht am Ende", sagt er.

Geschäftsführer Viktor Szilagyi freute sich, "dass sich dieser Top-Linksaußen für eine langfristige Zukunft in Kiel entschieden hat". „ Magnus passt mit seiner zielstrebigen, sympathischen Art unglaublich gut in unsere Mannschaft", sagt er.

Rune Dahmke würde gerne beim THW Kiel bleiben

Eine von zwei Personalien auf der Linksaußen-Position des THW Kiel ist damit geklärt. Auch der Vertrag von Rune Dahmke läuft am Saisonende aus. Der gebürtige Kieler macht kein Hehl daraus, dass er ebenfalls gerne bleiben würde.

