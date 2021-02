Kiel

Bei der Regel-Testung am Freitag ist nach Angaben des THW Kiel ein Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden und sofort isoliert. Der Spieler, dessen Namen der Klub nicht veröffentlichte, weise derzeit keine Symptome auf.

Nach Rücksprache mit den Gesundheitsämtern wurde der komplette Kader des THW Kiel vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Die PCR-Tests der Kieler Handballer und ihres Umfelds vor dem Heimspiel gegen Motor Zaporozhye hatten nach Vereinsangaben ausschließlich negative Ergebnisse geliefert.

Der betroffene Spieler sei zudem noch direkt vor dem Betreten der Wunderino-Arena am Donnerstag mit einem Antigen-Test geprüft, der negativ ausgefallen war.

Zweite Corona-Quarantäne für den THW Kiel

Aufgrund der Quarantäne-Anordnung für die Mannschaft hat die Handball-Bundesliga das für Sonntag geplante Heimspiel der Zebras gegen den SC DHfK Leipzig auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Verein teilte zudem mit, dass er auch nicht zum Auswärtsspiel bei Motor Zaporozhye reisen wird, das am Mittwoch hätte stattfinden sollen.

Bereits zum zweiten Mal müssen die Zebras aufgrund von Corona-Infektionen in der Mannschaft in Quarantäne. Ende des Jahres hatten sich drei Kieler Spieler infiziert. Neben der Sorge um die Gesundheit des nun betroffenen Spielers bringt der neue Fall die Kieler Handballer vor allem in Puncto Terminplanung in die Bredouille.

Termin-Problematik spitzt sich zu

Allein im Februar hätten sie neun Spiele absolvieren sollen. Mit der Partie gegen Zaporozhye haben sie erst eine von fünf vor dem Jahreswechsel wegen Corona verschobenen Partien nachgeholt. Sollten die Kieler nun länger nicht antreten können, summiert sich die Zahl der Nachhol-Spiele weiter.

"Die aktuell zur Verfügung stehenden freien Tage werden nicht ausreichen, um alle Spiele in der HBL nachholen zu können", hatte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi schon im Zusammenhang mit den ersten Corona-Fällen und damit verbundenen Spielausfällen bei den Zebras gesagt.