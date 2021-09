Neuer Hallensprecher des THW Kiel - Markus Assemacher: In Sachen Lautstärke geht noch was in der Wunderino-Arena

Handball-Meister THW Kiel hat einen Neuzugang – auf der Hallensprecher-Position. Markus Assemacher kam von den Füchsen Berlin und schlägt in Kiel neue Töne an. In der Liga ist er berühmt-berüchtigt. Selbst Handball-Ikone Stefan Kretzschmar erwähnte ihn in seinem Buch.