Mit einem schweren Rucksack ist der Tross des THW Kiel am Dienstag in Porto gelandet. Schon vor dem Abschlusstraining herrschte Gewissheit darüber, dass die Zebras beim FC Porto in der Champions-League am Mittwoch (20 Uhr, Liveticker auf KN-online) auf Rechtsaußen Niclas Ekberg verzichten müssen.