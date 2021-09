Kiel/Trondheim

Sander Sagosen war beim Derby-Sieg des THW Kiel über die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag (33:23) mit sieben Toren und viel Arbeit für seine Nebenmänner einmal mehr der Dreh- und Angelpunkt im starken Kollektiv der Zebras. Im Anschluss an sein erstes Derby vor mit 9000 Zuschauern ausverkauftem Haus schwärmte der Norweger: „Das war perfekt. Für diese Spiele in dieser Atmosphäre arbeiten wir das ganze Jahr. Ein Traum.“

Allerdings nicht der einzige für den Norweger, der kürzlich seinen 26. Geburtstag feierte. Denn in seiner Heimat schickt sich sein früherer Verein Kolstad Håndball aus seiner Geburtsstadt Trondheim an, ein neues Handball-Großprojekt zu starten. „Wir haben Träume, Visionen und Ambitionen. Das Ziel ist, vor 2024 Norwegens bester Männer-Verein zu sein. Daran arbeiten wir“, sagte Kolstad-Manager Jostein Sivertsen jüngst dem norwegischen Fernsehsender TV2. Seit 2015 stellt der Klub eine Mannschaft in der höchsten norwegischen Spielklasse, beendete die vergangene Spielzeit auf dem siebten Rang.

Vater Sagosen arbeitet als Trainer in Kolstad

„Eine Super-Mannschaft in Norwegen wäre auch ein Traum“, sagt Sagosen auf Nachfrage unserer Zeitung, lässt aber keinen Zweifel daran, dass die Tabellenregionen, in denen der Klub derzeit zu Hause ist, sich dazu noch deutlich nach oben verändern müssten. „Bis dahin gibt es dort noch viel zu tun. Ein solches Projekt hat in Norwegen bisher noch nie geklappt. Da müssen wir sehen, wie es sich entwickelt.“

Das kann Sagosen aus erster Hand erfahren. Sein Vater und erster Kindheits-Trainer Erlend stieß im Sommer zum Team um Chefcoach Stian Gomo – gemeinsam mit Athletik-Trainer Ole Viken. Der gilt als Koryphäe seines Faches, arbeitete von 2009 bis 2011 für den THW Kiel und aktuell zudem für die norwegische Nationalmannschaft. Das Team ums Team in Kolstad wächst also bereits. Mehrere Nationalspieler soll der Klub bereits kontaktiert haben. „Unser Traum ist es, Sander Sagosen nach Hause zu holen“, sagte Sivertsen bei TV2.

Sagosen: Im nächsten Jahr Entscheidungen treffen

Der sagt: „Ich liebe alles hier in Kiel. Aber klar, ich vermisse auch meine Familie. Wenn man mich fragt, ob Kolstad irgendwann eine Option ist, muss ich das mit ja beantworten.“ Ob er sich schon Gedanken darum mache, wie es nach Ablauf seines aktuellen Vertrags beim THW Kiel, der im Sommer 2023 ausläuft, weitergehe? „Ich bin unfassbar glücklich hier. Ich genieße jeden Tag mit den Jungs, die Arbeit mit Filip. Klar, im Januar oder Februar muss man Entscheidungen treffen. Aber jetzt weiß ich es noch nicht.“

Eines ist indes sicher: Bis in die Champions League ist es für Kolstad noch ein weiter Weg. Die ersten drei Saisonspiele verlor die Mannschaft von Erlend Sagosen und Co., steht mit null Punkten auf Rang elf der 14 Klubs umfassenden norwegischen Eliteserien.

Duell Mit Kolstad-Konkurrenz am Mittwoch

Sagosen jr. vom THW bekommt es am Mittwoch mit Kolstads Liga-Rivalen aus Elverum zu tun. Der norwegische Meister gastiert in der Champions League in Kiel. Für Sagosen fast schon das nächste Derby. „Elverum ist das Flensburg Norwegens“, erklärt er augenzwinkernd. „Die mag man nicht so gerne. Aber ich freue mich, dass sie herkommen und diese Stimmung erleben können“

Und auch aus der Rollenverteilung im zweiten Champions-League-Spiel der Kieler macht er kein Geheimnis. „Wir sind der klare Favorit. In dieser Atmosphäre sind wir zu Hause schwer zu schlagen. Wir wollen dieses Jahr keine Punkte und Spiele verlieren.“