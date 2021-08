Kiel

Alles war gerichtet: Handball-Rekordmeister THW Kiel und die Stadt Kiel ziehen an einem Strang, wollen einen Saisonstart in der Handball-Bundesliga vor 9000 Fans ermöglichen. Die Lösung lautet „2G“ – nur Geimpfte und Genesene sollen den Spielen in der Wunderino-Arena beiwohnen dürfen. Dem schiebt das Innenministerium von Ministerin Sabine Sütterlin-Waack nun einen Riegel vor und definiert Auflagen, die eine Vollauslastung der Zebra-Arena kaum noch möglich machen.

Kinder, Schwangere und Vorerkrankte dürfen nicht ausgeschlossen werden

Man stimme dem Modellprojekt grundsätzlich zu, habe das der Stadt Kiel auch signalisiert, heißt es aus dem Ministerium. Allerdings unter der Voraussetzung, dass Menschen, für die es bisher keine Impfempfehlung gibt, nicht ausgeschlossen werden. Das gelte für Kinder unter zwölf Jahren ebenso wie für Schwangere oder Menschen mit Vorerkrankungen. Die müssen in dem Konzept auch berücksichtigt werden. Man stehe mit der Stadt in ständigem Austausch, aber stimme dem Modellprojekt nur unter diesen Vorgaben zu.

Soll heißen: Zwar gucken Menschen, die bereits ein Impfangebot erhalten haben, sich aber nicht impfen lassen wollen, weiterhin in die Röhre, wenn der deutsche Meister am 8. September gegen Balingen-Weilstetten die neue Spielzeit eröffnet. Durch die Teilnahme von Kindern, Schwangeren und Vorerkrankten, die sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht impfen lassen können, wird aus dem „2G-Prinzip“ allerdings doch ein verkapptes 3G-Konzept. „Wir wollen es gerne ermöglichen, dass der THW vor vollem Haus spielen kann. Daran halten wir fest“, sagte Kerstin Graupner, Pressesprecherin der Stadt Kiel, am Mittwochabend. „Dass darauf geachtet wird, die angesprochenen Gruppen mit einzuschließen, ist erst einmal gut. Über die Umsetzung des Konzeptes muss der THW Kiel entscheiden.“

Dürfen also auch ungeimpfte Personen bei den Partien der Zebras dabei sein, zöge das massive Veränderungen des Hygienekonzeptes im Hinblick auf Kontrollmechanismen oder Abstandsregelungen nach sich. Kaum vorstellbar, dass die Halle dennoch mit 9000 Zuschauern voll ausgelastet werden könnte. Dabei geht es für die Klubs in der Handball-Bundesliga auch ums wirtschaftliche Überleben. Darauf hatte auch THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi bei der Vorstellung des Modellprojektes hingewiesen: „Es gibt auch wirtschaftliche Gründe. Die Saison mit den Geisterspielen haben wir nur überlebt, weil Spieler, Angestellte, Fans, Sponsoren auf Geld verzichtet haben, hinzu kamen die Hilfsfonds von Land und Bund. Unser Etat wird rund zur Hälfte aus Zuschauereinnahmen bestritten, deswegen ist jeder Zuschauer, der uns näher an die ursprüngliche Normalität bringt, wichtig.“